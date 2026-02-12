Estadisticas de ligas
Honduras clasifica a su séptimo Mundial Sub 17
Descargar Aquí
Mas Portadas
Olimpia va por una nueva hazaña en México
Francis Hernández sobre los candidatos al banquillo de la 'H'
El Súper Bowl 2026 con Bad Bunny como estrella principal
América deja moribundo al León
Choque de fieras en el Nacional de Tegucigalpa
Teófimo López vs Shakur Stevenson golpe a golpe en Nueva York
Motagua se queda con el 'killer' Rodrigo de Olivera
El 'Rey de la gambeta' alista maletas para Argentina
Keyrol Figueroa, cerca de dejar el Liverpool para irse al Oporto
Simeone reveló la fórmula para humillar al Barcelona en Copa del Rey: "No soy un brujo"
Videos
"Se han visto cosas peores": jugador del Atlético de Madrid sentencia al Barcelona para la vuelta de Copa del Rey
Videos
Atlético de Madrid le receta dura paliza a Barcelona y lo deja con pie y medio fuera de la Copa del Rey
Videos
¡Horror de Joan García! Así fue el terrible fallo del Barcelona en insólito gol del Atlético por Copa del Rey
Videos
El mensaje de Edrick Menjívar al fútbol de Centroamérica a pesar de que Olimpia fue eliminado por América
Videos
Espinel se calienta con periodista de México y da la cara tras la eliminación de Olimpia: "Perdimos la clasificación en Honduras"
Videos
¡Nos vamos a Qatar 2026! Honduras derrota a Bermudas y se clasifica al mundial Sub-17: así fueron los goles del triunfo
Videos
¡Fuera de Concacaf! América de México echa a un pobre Olimpia en la primera ronda de la Champions
Videos
Un golazo olímpico de Marcelo Canales frena al líder: Juticalpa le saca un punto valioso al Real España en Catacamas
Videos
Olancho FC consigue su primera victoria del Clausura 2026 con JJ López y hunde al Choloma en la Liga Hondubet
Videos
Javier López revela el jugador que le da alegría al camerino del Motagua y habla del estado de la cancha de La Paz: "Por televisión"
CR7 catracho
A esto se dedica ahora: así es la nueva vida del Cristiano Ronaldo hondureño tras dejar el fútbol ¿Se fue de Tik Tok?
MUNDIAL SUB-17
Concacaf: la potencia que quedó fuera del Mundial Sub-17 y las selecciones de Centroamérica clasificadas a Qatar 2026
MINI H
La eufórica celebración de Honduras tras clasificar al Mundial Sub-17, el gesto del técnico y el apagón que sorprendió
Reacciones
"Sin recursos" y "Se murió de nada": así reaccionó la prensa a la paupérrima caída de Olimpia en Concacaf y el más señalado