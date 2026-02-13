Estadisticas de ligas
Portada Digital
Los Ángeles de SON aterrizan el domingo
Honduras clasifica a su séptimo Mundial Sub 17
Olimpia va por una nueva hazaña en México
Francis Hernández sobre los candidatos al banquillo de la 'H'
El Súper Bowl 2026 con Bad Bunny como estrella principal
América deja moribundo al León
Choque de fieras en el Nacional de Tegucigalpa
Teófimo López vs Shakur Stevenson golpe a golpe en Nueva York
Motagua se queda con el 'killer' Rodrigo de Olivera
El 'Rey de la gambeta' alista maletas para Argentina
Estadísticas
Liga Nacional
Modric no conoce de edades: así fue el gol del croata que salvó al Milán ante el peor equipo de la Serie A
PSG vuelve a hacer humillado en la Ligue 1 y dejaron el liderato en la cuerda floja
Luis Alvarado se confiesa: los vicios que dejó, nuevo reto en el Ascenso y la espinita con Honduras: "A veces ves injusticias"
Solani se desahogó tras doblete a Marathón, le dijo adiós a la mala vida y ¿Por qué no se fue a Costa Rica? "Cometí muchos errores"
Arbeloa toma tajante decisión con Carvajal en el Real Madrid y la respuesta a 4-0 de Barcelona: "Al sofá..."
La reacción de Vinicius al 4-0 del Atlético al Barcelona en la Copa del Rey
Honduras encabeza la lista de las selecciones clasificadas al Mundial Sub-17; una potencia de Concacaf quedó fuera.
Daniel Otero, presidente de Marathón, reveló que han intentado callarlo desde la Federación de Honduras: "Siento que están muy mal"
Solani Solano azota al Marathón que empata ante Platense y suma su tercer partido sin ganar en la Liga Hondubet
Emil Martínez se confiesa: su ausencia en el centenario de Marathón, el adiós de Orinson y pide el VAR: "Ojalá llegue"
Lobos UPNFM deja escapar el triunfo, Victoria no sale de la "empatitis" y la polémica no faltó en Choluteca
Real Madrid
Uno de los mejores del mundo llega de la mano con Klopp al Real Madrid: el primer golpe que daría a Hansi Flick y Barcelona
No se vio por TV
Le gritó con todo a su exequipo, noble causa de la Liga Hondubet y aficionadas de Marathón causaron furor en el estadio Olímpico
Refuerzo
"Volverá al Real Madrid": Oficializan el fichaje merengue para después del Mundial 2026
Clasificados
¡Dos sorpresas en Concacaf! México clasifica al Mundial Sub-17 en Qatar 2026 ¿Cuántas selecciones ya tienen su boleto conquistado?