Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Olimpia rechaza oferta del Alajuelense por Jorge Álvarez
Descargar Aquí
Mas Portadas
Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a Arbeloa como nuevo técnico
¡Campeón! Pinto le regala el título 40 a Olimpia
Olimpia vs. Marathón: La batalla final
Eduardo Espinel responde a las críticas en Olimpia
¡Final sin tregua! Marathón y Olimpia dejan el título en el aire en Honduras
Pinto rompe el silencio: "Eso sí me molestó del Profe Rueda"
Finalísima merecida
Marathón clasifica a la final del fútbol de Honduras
Necaxa se queda con la joya hondureña
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
¿Genoa, Atalanta o Premier League? Todo lo que se sabe sobre el traspaso de Kervin Arriaga
Videos
Mathías Vázquez viajó a unirse a su nuevo club: Tiempo de fichaje, primer equipo o filial y su delantero referente: "Espero mejorar muchísimo"
Videos
Onán Rodríguez, firmado por Olimpia: todos los detalles sobre el fichaje del guardameta
Videos
Jorge Álvarez quiere irse a Alajuelense pero Olimpia rechazó oferta: todos los detalles del traspaso
Videos
Liga MX: Chivas amarra el liderato del Clausura con gol agónico en el último minuto
Videos
Técnico de Monterrey se pronunció sobre el posible fichaje de Griezmann: ¿jugará en México?
Videos
¡Sorpresa! El club de la Liga MX que va por el fichaje de Griezmann: "La oferta le agrada bastante"
Videos
¿Le conviene a Jorge Álvarez dejar a Olimpia y fichar por Alajuelense?
Videos
Kervin Arriaga a Italia: todo lo que se sabe del posible traspaso del hondureño a Genoa
Videos
Arbeloa prepara al Real Madrid y su debut será en Copa del Rey: la lista de jugadores ausentes en su primer entrenamiento
Videos
Cancelo sorprende a todo el Real Madrid con su mensaje: "Un club grande no quiere ver hundido al rival"
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
FICHAJES EUROPA
Arbeloa realiza primer fichaje del Real Madrid, confirman el nuevo club de Xabi Alonso y Barcelona lo trae de regreso
EL RANKING
Bota de Oro 2026: Mbappé sigue su mala racha y es superado; los que están empatados en la cima y así quedó el ranking
MERCADO EN HONDURAS
FICHAJES: Jorge Álvarez le pone las cosas claras a Olimpia, la cláusula de Kervin Arriaga y la novela con Onan Rodríguez
CASO XABI ALONSO
Una llamada lo aceleró todo: en España revelan cómo sucedió la salida de Xabi Alonso de Real Madrid; ¡no fue un acuerdo!