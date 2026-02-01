Real España se salva ante Motagua; Marathón y Olimpia celebran: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Nacional

Real España perdió su racha de partidos con victoria en el Clausura 2026 ante un aguerrido Motagua, que supo aprovechar el juego aéreo para hacerle daño al equipo de Jeaustin Campos; Olimpia y Marathón celebran este resultado de los sampedranos.

Los aurinegros comenzaron ganando con un golazo de Darixon Vuelto (39'), pero Rodrigo de Olivera tuvo ese instinto de ‘killer’ para igualar el marcador en el cierre del primer tiempo (44'). En la segunda parte, Óscar Discua (55') apareció y, finalmente, Eddie Hernández rescató al menos un punto para los catedráticos (83').

Con este resultado, Real España sigue líder, pero la diferencia es más corta. Los de Jeaustin Campos suman 7 puntos en tres partidos; en segundo lugar está Marathón con 5 unidades. Olimpia es tercero con los mismos puntos que el Monstruo Verde.

Por su parte, Motagua llegó a 4 unidades en solamente dos juegos. Juticalpa tiene los mismos puntos, pero con un partido menos. Lobos UPNFM es sexto con solamente 2; CD Victoria es séptimo y CD Choloma es octavo, los tres equipos con los mismos puntos.

En la zona baja aparecen Génesis Policía Nacional, Platense FC y Olancho FC, los tres clubes con solamente un punto. Cabe mencionar que los Potros y los universitarios cerrarán el telón de la tercera jornada del Clausura 2026.