Rodrigo de Olivera comienza a dejar su huella en Motagua: así fue el primer gol del ‘killer’ uruguayo con el Ciclón Azul

Rodrigo de Olivera ya dejó su primera huella con la camiseta del Motagua. El delantero uruguayo anotó su primer gol oficial con el Ciclón Azul en un escenario de alta exigencia: el clásico frente al Real España, disputado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El tanto llegó al minuto 43, tras un gran centro de Rodrigo 'Droopy' Gómez que dejó el balón suelto dentro del área. Ahí apareció De Olivera, con instinto de goleador, para definir como auténtico ‘killer’ y poner el 1-1 en el marcador, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026.