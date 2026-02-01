Rodrigo de Olivera comienza a dejar su huella en Motagua: así fue el primer gol del ‘killer’ uruguayo con el Ciclón Azul

<b>Rodrigo de Olivera </b>ya dejó su primera huella con la camiseta del <b>Motagua</b>. El delantero uruguayo anotó su primer gol oficial con el Ciclón Azul en un escenario de alta exigencia: el clásico frente al <b>Real España</b>, disputado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.El tanto llegó al minuto 43, tras un gran centro de <b>Rodrigo 'Droopy' Gómez </b>que dejó el balón suelto dentro del área. Ahí apareció <b>De Olivera</b>, con instinto de goleador, para definir como auténtico ‘killer’ y poner el 1-1 en el marcador, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso en la jornada 3 del Torneo <b>Clausura 2026</b>.