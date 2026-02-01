Liga Nacional

Rodrigo de Olivera comienza a dejar su huella en Motagua: así fue el primer gol del ‘killer’ uruguayo con el Ciclón Azul

El delantero uruguayo se estrenó como goleador con la camiseta de Motagua ante nada más y nada menos que Real España

2026-02-01

Rodrigo de Olivera ya dejó su primera huella con la camiseta del Motagua. El delantero uruguayo anotó su primer gol oficial con el Ciclón Azul en un escenario de alta exigencia: el clásico frente al Real España, disputado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El tanto llegó al minuto 43, tras un gran centro de Rodrigo 'Droopy' Gómez que dejó el balón suelto dentro del área. Ahí apareció De Olivera, con instinto de goleador, para definir como auténtico ‘killer’ y poner el 1-1 en el marcador, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026.

La anotación tuvo un valor especial, ya que significó el estreno goleador del uruguayo con Motagua, en apenas su segundo partido con el club luego de la novela que se vivió con su futuro a pocos días de comenzar el nuevo campeonato liguero.

De Olivera fue presentado oficialmente el pasado 29 de enero, luego de una extensa controversia entre Olancho FC y Motagua en torno a su fichaje, pero rápidamente comenzó a justificar la confianza del técnico Javier López.

Cabe recordar que el atacante llegó al Ciclón Azul con credenciales importantes, tras haber sido el máximo goleador del torneo anterior de la Liga Nacional de Honduras, donde marcó 19 goles defendiendo los colores del Olancho FC.

