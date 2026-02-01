¡Génesis PN falló un penal! Choloma le arrancó un punto con sabor a triunfo en la lucha por el no descenso

Choloma sacó un punto con sabor a triunfo en su visita ante Génesis PN, en un partido intenso y cargado de tensión por la lucha directa en la tabla del no descenso. El empate dejó sensaciones encontradas, pero terminó siendo valioso para los cholomeños por las circunstancias del encuentro.El conjunto visitante se quedó con un hombre menos tras la expulsión por doble tarjeta amarilla del panameño Eiver Flores, lo que obligó a Choloma a replegarse y resistir durante varios minutos ante la presión de Génesis PN.