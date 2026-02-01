¡Génesis PN falló un penal! Choloma le arrancó un punto con sabor a triunfo en la lucha por el no descenso

El conjunto visitante se quedó con un hombre menos tras la expulsión por doble tarjeta amarilla del panameño Eiver Flores, lo que obligó a Choloma a replegarse y resistir durante varios minutos ante la presión de Génesis PN.

Choloma sacó un punto con sabor a triunfo en su visita ante Génesis PN, en un partido intenso y cargado de tensión por la lucha directa en la tabla del no descenso. El empate dejó sensaciones encontradas, pero terminó siendo valioso para los cholomeños por las circunstancias del encuentro.

La jugada clave del compromiso llegó al minuto 73, cuando Génesis PN tuvo la gran oportunidad de quedarse con los tres puntos desde el punto penal. Ángel Tejeda asumió la responsabilidad, pero su remate se estrelló en el travesaño, desperdiciando una ocasión de oro en la pelea por la permanencia.

Con este resultado, ni Choloma ni Génesis PN han logrado conocer la victoria en el Torneo Clausura luego de tres jornadas disputadas, reflejando las dificultades que ambos atraviesan en este inicio de campeonato.

En la tabla acumulada, Choloma llegó a 13 puntos y volvió a colocarse a solo tres unidades del penúltimo lugar que ocupa Victoria, manteniendo viva la esperanza de salir de la zona baja. Por su parte, Génesis PN alcanzó las 19 unidades, dejando escapar una oportunidad importante para tomar mayor distancia en la lucha por el no descenso.

