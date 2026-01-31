Liga Nacional

¡Se estrenó con Olimpia! Así fue el primer gol de David Flores, la nueva promesa del león en la Liga Nacional

El atacante de Olimpia, con el dorsal 77, anotó su primer gol con el Rey de Copas en su segundo partido profesional.

David Flores tuvo una noche soñada al marcar su primer gol con la camiseta del Olimpia, anotación que significó el triunfo parcial de 1-0 ante Juticalpa en el partido correspondiente a la fecha tres del torneo Clausura. El joven delantero respondió a la confianza del cuerpo técnico y dejó su huella en el marcador en un duelo clave para los albos.

La jugada del gol llegó tras una acción bien elaborada por el conjunto merengue. Jerry Bengtson sirvió de pantalla en el primer palo, permitiendo que Flores atacara el espacio y definiera de palomita, sorprendiendo a la zaga rival y desatando la celebración en el banquillo olimpista.

Con apenas 18 años de edad, el atacante sumó su primera anotación con el León, equipo al que llegó procedente de la Juventus de Roatán, confirmando el buen proyecto deportivo que ha apostado por su talento. Su rendimiento empieza a respaldar las expectativas que existen alrededor de su crecimiento.

David Flores también cuenta con experiencia internacional a nivel formativo, ya que fue mundialista con la Selección Sub-17 de Honduras en el Mundial de Qatar. Además, realizó pruebas con Estudiantes de Argentina, antecedentes que refuerzan su proyección y lo colocan como una de las jóvenes promesas del Olimpia.

