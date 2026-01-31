¡Se estrenó con Olimpia! Así fue el primer gol de David Flores, la nueva promesa del león en la Liga Nacional

David Flores tuvo una noche soñada al marcar su primer gol con la camiseta del Olimpia, anotación que significó el triunfo parcial de 1-0 ante Juticalpa en el partido correspondiente a la fecha tres del torneo Clausura. El joven delantero respondió a la confianza del cuerpo técnico y dejó su huella en el marcador en un duelo clave para los albos.

La jugada del gol llegó tras una acción bien elaborada por el conjunto merengue. Jerry Bengtson sirvió de pantalla en el primer palo, permitiendo que Flores atacara el espacio y definiera de palomita, sorprendiendo a la zaga rival y desatando la celebración en el banquillo olimpista.