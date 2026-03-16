¡Insólito! Le cortan la energía eléctrica a futbolistas de equipo de Liga Nacional por incumplimiento de pago

El<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/platense-con-hat-trick-de-asistencias-de-solani-tumba-al-victoria-clausura-liga-nacional-JI29746528" target="_blank"> <b>Club Victoria</b></a> vuelve a quedar en el ojo del huracán y nuevamente por problemas económicos. La institución ceibeña atraviesa otra crisis financiera que afecta directamente a su plantel y cuerpo técnico, una situación que se ha vuelto recurrente en los últimos años.Durante el <b>torneo Apertura 2025</b>, el ambiente dentro del equipo fue complicado. Jugadores y miembros del cuerpo técnico pasaron varios meses sin recibir salario debido a problemas administrativos y desacuerdos dentro de la junta directiva del club.La situación llegó a un punto crítico cuando futbolistas como <b>Javier Delgadillo, Luis Franco, Walter Martínez, Humberto Acevedo </b>y <b>Wisdom Quayé</b> decidieron abandonar la concentración tras recibir reiteradas promesas de pago que, según denunciaron, nunca se cumplieron.