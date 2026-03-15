Platense, con hat-trick de asistencias de Solani, tumba al Victoria que sigue hundido en crisis de derrotas en el Clausura

El Platense consiguió un valioso triunfo en el Estadio Ceibeño al imponerse sobre el Victoria en un partido lleno de goles correspondiente al torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. La victoria permitió a los selacios meterse de lleno en la pelea por los puestos de liguilla, mientras que los ceibeños siguen en caída libre en el campeonato.

El equipo porteño pegó primero muy temprano en el compromiso. Al minuto 9, una gran jugada individual de Solani Solano por la banda terminó en un rezago de la muerte que fue bien aprovechado por Sebastián Espinoza, quien definió frente al portero Michaell Perelló para abrir el marcador.

Platense siguió dominando las acciones y amplió la ventaja al minuto 25. Nuevamente Solani Solano fue protagonista al asistir a Carlos Castellanos, quien sacó un potente derechazo que dejó sin opciones al guardameta ceibeño para colocar el segundo tanto del encuentro.

Victoria logró reaccionar al minuto 35 tras una acción polémica dentro del área. El árbitro sancionó un penal dudoso tras una falta señalada del portero Merlin Bonilla sobre Carlos Bernárdez, y fue el mismo delantero quien se encargó de ejecutar el lanzamiento, engañando al arquero selacio para descontar en el marcador.

Sin embargo, antes del descanso Platense volvió a golpear. Al minuto 45, otra llegada por la banda izquierda de Solani Solano terminó en un nuevo rezago de la muerte que Carter Bodden aprovechó para definir de derecha y firmar el tercer tanto del equipo visitante.

En la segunda mitad, Victoria volvió a acercarse en el marcador gracias a un gran remate de Carlos Bernárdez. Al minuto 49, el atacante sacó un potente disparo desde fuera del área que venció a Merlin Bonilla y puso el segundo gol de los jaibos en el partido.

Con este resultado, Platense llegó a 11 puntos y se ubicó en la séptima posición del torneo, metiéndose en la pelea por un puesto en la liguilla. Por su parte, Victoria sumó su cuarta derrota consecutiva en el Clausura y, además, en la tabla acumulada quedó a cinco puntos de distancia del Choloma, que ocupa el último lugar en la lucha por evitar el descenso.