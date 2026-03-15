Menjívar atiza contra el Estadio Suazo Córdova y hace un llamado a la Liga Nacional: "No vendría a un partido a las 3 de la tarde"

<b>¿Ni con tu hijo vendrías?</b>Te soy sincero, yo no vendría a las 3 de la tarde, peor con mi hijo o con quien sea, a sentarme a esa hora. Entonces hay que empezar a proporcionarle condiciones a la gente para que vuelvan al estadio también, climas adecuados, todo. Hay que empezar a ayudar a la gente para que vuelvan.<b>Por ejemplo, al Victoria lo tienen jugando a las 3 de la tarde también. ¿Has visto gente del Victoria jugando en La Ceiba solo cuando va Olimpia?</b>Los demás partidos vacíos. Aparte, ¿quién va a ir a las 3 de la tarde a un partido en La Ceiba? Entonces creo que son cosas a mejorar.<b>Cambiando un poco de tema, después de tu anuncio que volviste a selección, hay mucha gente que no lo ha tomado bien. ¿Qué piensas de las críticas?</b>Como he dicho reiteradamente, no creo que tenga mucha espalda para las críticas. Crecí en un club de reserva donde te están criticando, te están exigiendo y todo eso. En verdad a mí no me afecta, nadie va a caerle bien a todo el mundo, eso es normal. Me retracté, como dije en una entrevista anterior, tal vez me precipité por la calentura, por todo lo que representó el momento.Me equivoqué, pero tampoco es que me puse a disposición, ya depende del cuerpo técnico si me llaman o no. Tuve una reunión muy positiva con Francis, hablamos cosas de fútbol, él me explicó su punto de vista, yo le expliqué el mío, y tampoco él me dijo que me iban a llamar, solo que quedamos en que era una opción más para la selección de Honduras.<b>Aquí quieren cambio de generación. Una palabra puntual de Chirinos, ¿qué jugador joven miras que sea proyecto para la selección?</b>Yo coincido con Chirinos. Creo que tienen que volver muchas cosas. Me acuerdo antes cuando yo estuve en reserva, la reserva jugaba preliminar de primera y todo eso. Para mí todas esas cosas tienen que volver porque ya el jugador de reserva empieza a sentir ese tacto con la primera división. A veces llegaba gente temprano a ver los partidos y todo eso. Entonces todas esas cosas hay que volverlas a implementar, hay que volver a invertir desde abajo. Tampoco hay que menospreciar lo que hay arriba, creo que la selección de Honduras tiene una base muy joven que lastimosamente en la última etapa no la pudimos tener. Maldonado, Rivas, muchos jugadores que están apareciendo y que tienen que levantar la mano para la selección.<b>Veíamos mucha molestia del banco de suplentes con el árbitro. ¿Están inconformes con la actuación del árbitro?</b>Es que de esos señores no se puede hablar porque los multan a uno. A Yustin le metieron 30 mil ahorita y creo que la situación no está para eso. Ellos se protegen bajo esa ley, entonces están bien protegidos y uno tiene que, como todo en el país, quedarse callado parece.<b>En el segundo gol te tiraste al suelo y le diste gracias a Dios. ¿Era necesario ese gol?</b>Sí, estamos en una institución donde aquí solo vale ganar. Estamos en una mini crisis por decirlo, aunque sabíamos que lo más importante es en mayo, pero Olimpia siempre aspira a estar en lo más arriba. Nosotros aspiramos a estar en lo más arriba también porque tenemos un ADN ganador, es una afición exigente, es una directiva exigente. Queremos siempre brindarle triunfos a la gente. Yo reitero, esta es la cancha más difícil de Honduras para mí por el clima y por todo lo que representa. Sabíamos que iba a ser difícil y felicitar a los muchachos que les tocó, algunos no venían jugando, pero la actitud y las ganas que tuvieron creo que es digno de un equipo como Olimpia.