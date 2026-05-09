Olancho FC remonta con penales y envía a Motagua al oscuro sótano del grupo B

Motagua comenzó ganando y los Potros remontaron en la segunda parte.

2026-05-09

Con drama y una remontada en los últimos minutos, el Olancho FC derrotó 2-1 al Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés y lo dejó contra las cuerdas en la triangular B del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

Los azules comenzaron mejor el encuentro y desde los primeros minutos generaron peligro. A los siete, Serrano soltó un bombazo que obligó al arquero Argueta a volar para evitar el primero, mientras que Potros también respondió con un remate de Almendárez tras una mala salida de Gómez que terminó salvando Luis Ortiz.

El equipo capitalino logró abrir el marcador al minuto 32. La jugada nació en los pies de Serrano, Dennis Meléndez envió el centro y el uruguayo Rodrigo de Oliveira apareció frente al marco para empujar el balón y colocar el 1-0 que hacía explotar el Chelato Uclés.

Rodrigo de Olivera celebró ante su exequipo Potros.

Antes del descanso, Kevin “Choloma” López estuvo cerca del empate con un remate cruzado que pasó muy cerca del poste, dejando claro que los olanchanos no bajaban los brazos.

En la segunda parte cambió totalmente la historia. Olancho FC adelantó líneas y comenzó a presionar a un Motagua que fue perdiendo solidez.

Al 55, tras revisión en el FVS, el árbitro José Valladares sancionó penal por una falta de Clever Portillo sobre Christian Cálix. Kevin “Choloma” López tomó la responsabilidad y al minuto 58 fusiló desde los once pasos para decretar el 1-1.

Kevin “Choloma” López no dudó en festejar el gol ante Motagua, donde vivió grandes momentos.

Con el empate, Potros se adueñó del partido y estuvo cerca del segundo en varias ocasiones. Christopher Meléndez salvó a Motagua al 79, pero el panorama se complicó aún más para los azules cuando Marcelo Santos vio la segunda tarjeta amarilla al minuto 82, dejando a su equipo con diez hombres.

La polémica llegó al 85. Inicialmente Valladares mantuvo la expulsión de Santos, pero tras revisar el FVS anuló la segunda amarilla y terminó señalando penal a favor de Olancho FC. Clayvin Zúniga cobró con sangre fría al minuto 88 y firmó la remontada 2-1 que silenció el Nacional.

Clayvin Zúniga fue el autor del gol de la victoria ante Motagua.

Con este resultado, Génesis continúa líder del grupo B con cuatro puntos, Olancho FC llegó a tres unidades y Motagua quedó en el último lugar con apenas un punto, obligado a reaccionar si quiere seguir soñando con la gran final.

FICHA TÉCNICA

Motagua: Luis Ortiz, Christoper Meléndez, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Jhen Clever Portillo (Ricky Zapata 89), Óscar Padilla Discua, Dennis Meléndez (John Kleber de Oliveira 68), "Droopy" Gómez (Alejandro Reyes 68), Jorge Serrano (Carlos Mejía 89), Rodrigo de Olivera y Romario (Jefryn Macías 62). Técnico: Javier López.

Gol: Rodrigo de Olivera (32)

Amarillas: Marcelo Santos (58) y Clever Portillo (73).

Roja: No hubo.

Olancho FC: Gerson Argueta, Carlos Argueta, Óscar Almendarez, Nelson Múñoz, Juan Lasso, Deyron Martínez, Omar Elvir (Edgard Benítez 89), Kevin "Choloma" López (Machuca Ramírez 68), Juan Delgado (Henry Gómez 68), Christian Cálix (Diego Rodríguez 89) y Jorlián Sánchez (Clayvin Zúniga 75). Técnico: Jhon Jairo López.

Goles: Kevin "Choloma" López (59) y Clayvin Zúniga (88).

Amarillas: Kevin "Choloma" López (69) y Gerson Argueta (72)

Rojas: No hubo

Árbitro: José Valladares

Estadio: Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)

Incidencias: Juego de la jornada 3 de la triangular B del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
