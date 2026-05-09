Olancho FC remonta con penales y envía a Motagua al oscuro sótano del grupo B

Con este resultado, Génesis continúa líder del grupo B con cuatro puntos, Olancho FC llegó a tres unidades y Motagua quedó en el último lugar con apenas un punto, obligado a reaccionar si quiere seguir soñando con la gran final.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-motagua-vs-olancho-obligados-ganar-alcanzar-a-genesis-en-la-tabla-PC30541824" target="_blank">REVIVÍ EL MINUTO A MINUTO DEL JUEGO</a></b><br /><br /><b>FICHA TÉCNICA<br /><br />Motagua:</b> Luis Ortiz, Christoper Meléndez, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Jhen Clever Portillo (Ricky Zapata 89), Óscar Padilla Discua, Dennis Meléndez (John Kleber de Oliveira 68), "Droopy" Gómez (Alejandro Reyes 68), Jorge Serrano (Carlos Mejía 89), Rodrigo de Olivera y Romario (Jefryn Macías 62). <b>Técnico: </b>Javier López.<br /><br /><b>Gol: </b>Rodrigo de Olivera (32)<br /><br /><b>Amarillas:</b> Marcelo Santos (58) y Clever Portillo (73).<br /><br /><b>Roja:</b> No hubo.<br /><br /><b>Olancho FC: </b>Gerson Argueta, Carlos Argueta, Óscar Almendarez, Nelson Múñoz, Juan Lasso, Deyron Martínez, Omar Elvir (Edgard Benítez 89), Kevin "Choloma" López (Machuca Ramírez 68), Juan Delgado (Henry Gómez 68), Christian Cálix (Diego Rodríguez 89) y Jorlián Sánchez (Clayvin Zúniga 75).<b> Técnico: </b>Jhon Jairo López.<br /><br /><b>Goles: </b>Kevin "Choloma" López (59) y Clayvin Zúniga (88).<br /><br /><b>Amarillas: </b>Kevin "Choloma" López (69) y Gerson Argueta (72)<br /><br /><b>Rojas: </b>No hubo<br /><br /><b>Árbitro: </b>José Valladares<br /><br /><b>Estadio:</b> Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)<br /><br /><b>Incidencias: </b>Juego de la jornada 3 de la triangular B del torneo Clausura de la Liga Hondubet.