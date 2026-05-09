Jhon Jairo López se queja del formato y avisa: "La llave está abierta para todos"

Dice que todos tienen opciones y adelanta que el cierre de estas triangulares será tan dramático, que invita a los olanchanos a llenar el estadio el martes para hacerse sentir frente a Motagua.

El entrenador Jhon Jairo López se ilusiona por la reacción que ha tenido el equipo, pero al mismo tiempo lamenta que el formato de triangulares no los beneficia más ya que quedaron mejor ubicados que Génesis.

El Olancho FC tomó oxígeno. El triunfo sobre Motagua los deja con las posibilidades de rematar la serie en casa el martes para darle el puntapié a los azules y pelear con Génesis FC el pase a la final.

TODOS TIENEN POSIBILIDAD: "Tuvimos la serenidad para remontar e irnos con los tres puntos. En el segundo tiempo salimos con más facilidad, pudimos llevarnos el triunfo y felicitar a este grupo porque venía de un golpe ante Génesis y la llave está abierta para todos, eso es el formato, todos tenemos posibilidades"

SE QUEJA DEL CALENDARIO: "Cada día trae su afán, ahora toca recuperar el grupo porque así es el calendario, jugar cuatro partidos seguidos, mientras que Motagua descansó uno, Génesis descansó la tercera y cuarta fecha. Ahora lo importante será aprovechar estos dos días para recuperarnos. Si queremos llegar a la final hay que hacer respetar la casa, los jugadores lo entienden, vamos partido a partido".

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ALABA EL TRABAJO DEL FVS: "Nunca he cuestionado el FVS. La primera la pedí porque veo un golpe a la distancia y veo el golpe de cabeza de Cléver, la vi a la distancia y estoy en todo mi derecho; ya la segunda se me arrimó Elvir para decirme que sí estaba adentro. Esta herramienta tiene mucha ayuda para los árbitros, a nosotros nos expulsaron ya, esto del VAR es el inicio del mejoramiento del fútbol de Honduras, obviamente hay personas que lo ven diferente. Yo nunca le daré alas a un jugador para que se excuse en un mal arbitraje, si nos ganan es porque no hicimos bien las cosas".

PRESIÓN O ILUSIÓN POR LA FINAL: "Siempre la presión está donde juguemos. He estado en seis equipos y en los anteriores la he sentido siempre, al final qué es más difícil, un descenso. La alegría es más por pelear un título, yo he estado peleando descenso y la inversión que se hace en Olancho es para pelear un título. Hoy estamos peleando y ojalá que el día martes llenen el estadio para que apoyen a estos jugadores".

ASÍ MIRA LA TABLA Y LA CLASIFICACIÓN: "Nadie se imagina esto, todos queremos ganar, la gente en su totalidad se imaginaba que Motagua iba a arrasar primero, que nosotros íbamos a pelear el primer puesto y hoy nos está dando una cachetada. Génesis está jugando extraordinario, jugando bien, el formato está diseñado para esto, es más, el formato nos condena porque quedamos arriba del Génesis que está descansando. Esto es una locura, entre comillas y no me entiendan mal, creo que el estudiante regular estudia al final para pasar el examen, pero hoy tenemos las mismas condiciones del quinto y sexto".