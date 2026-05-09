Jhon Jairo López se queja del formato y avisa: "La llave está abierta para todos"

El Olancho FC tomó oxígeno. El triunfo sobre Motagua los deja con las posibilidades de rematar la serie en casa el martes para darle el puntapié a los azules y pelear con Génesis FC el pase a la final.El entrenador Jhon Jairo López se ilusiona por la reacción que ha tenido el equipo, pero al mismo tiempo lamenta que el formato de triangulares no los beneficia más ya que quedaron mejor ubicados que Génesis.Dice que todos tienen opciones y adelanta que el cierre de estas triangulares será tan dramático, que invita a los olanchanos a llenar el estadio el martes para hacerse sentir frente a Motagua.