Kevin López les celebró en la cara y se armó la bronca: el batacazo de Olancho que deja en la lona a Motagua

Motagua está al borde de la eliminación tras la derrota 1-2 frente a Olancho.
Motagua cayó 1-2 ante Olancho FC y se complica la vida entera en las Triangulares del Clausura 2026. La ley del ex se hizo presente. Fotos: David Romero y José Anibal Vázquez.
José Francisco Molina, técnico de la Selección de Honduras, estuvo presente en el Motagua vs Olancho FC.
La afición le respondió a Motagua sin saber que su equipo le iba a fallar.
La abuelita de Motagua se hizo presente en el estadio Nacional.
Rodrigo de Olivera buscaba marcarle el primer gol a sus ex.
Otro aficionado de Motagua feliz, sin saber lo que iba a pasar en Tegucigalpa.
Luis Ortiz, Christoper Meléndez, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Jhen Clever Portillo, Óscar Padilla Discua, Dennis Meléndez (John Kleber de Oliveira 68), "Droopy" Gómez (Alejandro Reyes 68), Jorge Serrano, Rodrigo de Olivera y Romario (Jefryn Macías 62).
Gerson Argueta, Carlos Argueta, Óscar Almendarez, Nelson Múñoz, Juan Lasso, Deyron Martínez, Omar Elvir, Kevin "Choloma" López (Machuca Ramírez 68), Juan Delgado (Henry Gómez 68), Christian Cálix y Jorlián Sánchez (Jorlián Sánchez 75).
El primer tiempo fue muy disputado por ambos equipos.
Kevin López iba a ser protagonista del juego.
Eso si, Rodrigo de Olivera iba a abrir el marcador luego de un centro de Denis Meléndez.
El goleador rompió la racha de no marcarle a su ex y lo celebró.
Aquí le agradecia a Mélendez la asistencia de su gol.
Pedía perdón también, hizo varias celebraciones dentro de su gol.
Hasta una selfie se tomaron los jugadores de Motagua en el 1-0.
Lo que no esperaban es que tras una revisión en el FVS, Olancho iba a tener un penal que Kevin López iba a marcar.
Si, aquel que salió de la cantera de Motagua les celebró en la cara el tanto a los aficionados azules.
Kevin López no falló y en Motagua no olvidan su paso por Olimpia.
Kevin iba a salir de cambio, pero se tardaba, por lo que Óscar Discua lo fue a apurar.
A Kevin no le gustó y no salió, rápido, al final se llevó la tarjeta amarilla y se fue abucheado por la afición azul.
Jhon Jairo López siempre ha complicado a Motagua y cuajó una gran remontada en Tegucigalpa.
Los jugadores Motagua no lo podían creer...
Jeffryn Macías tuvo minutos, pero no pudo hacer nada en la derrota.
Motagua quedó último en el Grupo B...
Clayvin Zúniga luego de otro penal dado por el FVS concretó la remontada.