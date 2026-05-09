Futbolistas de Victoria que deberían seguir en Liga Nacional tras descenso del club

Estos son los jugadores que a pesar del descenso del Victoria tuvieron un buen andar individual que hace pensar podrían continuar en Liga Nacional de Honduras.
Allan Banegas, de 32 años, se convirtió en el alma del club jaibo. Disputó 17 partidos en eltorno y marcó un golazo.
Ángel Barrios, de 25 años, no tuvo la regularidad que hubiese querido, pero siempre demostró sus aptitudes por la lateral derecha. Disputó ocho partidos y aportó un gol.
El defensor debutó como profesional en Liga Nacional con Motagua y buscará una nueva oportunidad en primera.
Anthony Hernández, juagdor polifuncional de 22 años, fue de las nuevas caras que dio a conocer la Tota Medina en el Victoria. Juega como volante o defensor central. Su calidad, igual a la de sus hermanos, es innata.
Dester Monico, un jugador sumamente veloz que lamentablemente sumó su segundo descenso al hilo, ya que había perdidola categoría con el Real Sociedad. Tiene 24 años y disputó 11 partidos.
Avner Portillo, interior derecho, se jugó una extraordinaria temporada a nivel indivual con el Victoria. El de Lepaera, de 25 años, disputó 15 partidos y anotó un gol. Es hermano de Cléver Portillo, jugador del Motagua.
Brayan Chávez, de los jóvenes que dejó esta camada del Victoria en Liga Nacional. Zaguero central de 20 años de buenas cualidades. Jugó 5 partidos y anotó un gol.
Carlos Bernárdez, delantero de 33 años, jugó 9 partidos y anotó 4 goles. Es materia probada en Liga Nacional de Honduras
Juan Carlos García Sabillón, quizá de los más talentosos. Coronó al Victoria en reservas con sendos goles y en Liga Nacional, solamente en el Clausura 2026, participó en 8 partidos y anotó 3 goles, todo eso con apenas 17 años de edad.
En el entorno ceibeño lo conocen como'Kalimba', y es de los reservistas más talentosos que tiene la jaiba.
Kesdy Lemuel Sevilla fue de los jugadores que le evitaron a la Tota Medina el estrés de cumplir con los minutos Sub 20. Se ganó un puesto a base de calidad.
El jovencito de 18 años, disputó 16 partidos solamente en el Clausura 2026, con buen rendimiento que lo llevó a la Sub 20 de Honduras.
Samuel Card Sanders, de 20 años, mediocampista derecho es de los que mayor rodaje pudo obtener con los ceibeños en Liga Nacional de esa camada nueva de jugadores. Sumó 68 partidos con los jaibos. Suena en Marathón.
David Morales, atacante con un olfato goleador bastante interesante. El jugador de 19 años fue el goleador de reservas y jugó 5 partidos de Liga Nacional, anotando un gol.
Kolton Kelly, jugador ofensivo del Victoria, también tuvo mucho ritmo de juego con los lecheros. Estuvo en 61 partidos desde su debut en 2023.
Luis Hernández, es de esos zurditos que poco salen en Honduras. Tiene una calidad en el golpeo de balón que llamó la atención.
Con 18 años, lució la camiseta del Victoria en este Clausura 2026 donde 3 golesen 16 juegos, dejando une presentación bastante gratificante.