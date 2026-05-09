Julián Álvarez toma decisión y gigante de Europa ofrece 145 millones: duro golpe para Barcelona y PSG

El Atlético de Madrid cree que Julián Álvarez quiere abandonar el club, informa la Cadena Ser. Esto ha despertado un bombazo para Barcelona y PSG, los principales interesados. Foto: Inteligencia Artificial.
En una reciente conferencia de prensa, Julián Álvarez rompió el silencio para minimizar el impacto de los rumores mediáticos sobre su futuro profesional. El delantero argentino aseguró que prefiere no gastar energía en desmentir cada información que surge semanalmente.
"Intento concentrarme en lo que estamos haciendo aquí en el Atlético de Madrid", afirmó el atacante, quien subrayó la imposibilidad de salir al paso de todas las especulaciones que circulan en los medios de comunicación.
Pese a sus declaraciones de calma, la presión sobre su situación en el conjunto colchonero es cada vez mayor. El argentino se ha visto envuelto en intensos rumores que lo vinculan con una posible salida hacia el FC Barcelona.
Aunque ostenta la condición de titular absoluto y se mantiene como un pilar del proyecto deportivo de Diego Simeone, su continuidad no está garantizada. A pesar de tener contrato vigente, el mercado europeo acecha su permanencia en Madrid.
El FC Barcelona se perfila como el principal candidato para hacerse con sus servicios en la próxima ventana de fichajes. Sin embargo, el club catalán enfrenta una realidad económica compleja que dificulta enormemente la operación.
Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, ha manifestado que no está dispuesto a pagar cifras que superen los 100 millones de euros. La estrategia culé pasaría por una oferta cercana a los 70 millones de euros.
Para compensar la diferencia económica, el Barcelona buscaría incluir a otros futbolistas en la negociación. Esta fórmula intentaría convencer a la directiva del Atlético de Madrid sin comprometer la estabilidad financiera del club.
"Es un gran jugador que funcionaría en nuestro sistema, pero no para hacer saltar la banca", detalló Laporta semanas atrás. El dirigente condicionó cualquier movimiento a que el jugador exprese primero su voluntad de vestir de azulgrana.
En este escenario de incertidumbre, el Arsenal ha emergido como un competidor decidido a realizar un esfuerzo económico sin precedentes. El club londinense tiene la firme intención de pujar por el fichaje de Julián Álvarez.
Para financiar la llegada del argentino, los "Gunners" contemplan la salida de figuras como Gabriel Jesús y Viktor Gyokeres. El objetivo es liberar masa salarial y generar liquidez mediante la venta de sus actuales atacantes.
La directiva del Arsenal estaría proyectando un desembolso histórico de 145 millones de euros para asegurar el traspaso. Esta cifra colocaría al equipo de Mikel Arteta en una posición de ventaja frente a las limitaciones del Barcelona.
Andrea Berta, director deportivo de la institución inglesa, es el principal valedor de esta operación. Berta considera que el perfil del exjugador de River Plate encajaría a la perfección en la dinámica táctica del equipo londinense.
La reciente clasificación del Arsenal a la final de la Champions League ha cambiado el panorama de las negociaciones. Mientras tanto, el Atlético de Madrid cierra otra temporada sin títulos, lo que habría afectado el ánimo del delantero.
Tras concluir la temporada de LaLiga y disputar la Copa del Mundo con Argentina, Álvarez deberá tomar una decisión crucial. El próximo mercado de pases se presenta como un punto de inflexión definitivo para el futuro de su carrera.