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Tabla triangular: Real España revive; Olimpia se complica y todo está que arde

El triunfo de Potros pone la triangular patas arriba con Génesis líder y obligando a Motagua a ganar el próximo. La Máquina se subió a la cima

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2026-05-09

Real España volvió a la vida y tras darle vuelta al marcador terminó venciendo 3-1 a Olimpia para ponerse líder del grupo A, dejando en el frío sótano a Marathón que perdió la oportunidad de golearlo en el primer partido.

Los Aurinegros comenzaron cayendo temprano en San Pedro Sula. Los leones propinaron el primer golpe con un tanto de Jorge Álvarez, pero en la segunda parte con tantos de Eddie Hernández, Roberto Osorto y Jhow Benavídez, le dieron vuelta al marcador.

Con este triunfo, el equipo que dirige Jeaustin Campos se pone líder del grupo porque tiene mejor diferencia de goles, además del punto invisible y todos tienen tres puntos en dos fechas.

Ahora la máquina va el martes a devolver la visita a Tegucigalpa, lo que pone la triangular al rojo vivo ya que el que cierre los ojos se queda afuera. La ventaja de los aurinegros es que todavía tiene un duelo en casa y cierra ante Marathón.

Tabla triangular: Real España revive; Olimpia se complica y todo está que arde

LOS AZULES SE COMPLICAN

Motagua no la pasa bien, en su segundo partido de las triangulares mordió el polvo frente a Olancho FC que se recuperó tras ganar su primer partido y ahora tendrá una buena oportunidad para tomar el sartén por el mango.

Y es que para Motagua, no queda más que ganar los próximos dos duelos que le quedan, el de la jornada 4 frente al Génesis en la capital y cerrando las vueltas frente a Potros en Olancho, una tarea complicada.

Génesis FC es líder de la triangular B. Ahora tiene en sus manos la posibilidad ya que buscará sorprender de visitante a los azules el próximo martes para asegurar gran parte de la clasificación, pues para el ciclón solo el triunfo le sirve.

El camino del Motagua es el siguiente: el martes 12 de mayo, Olancho recibe a los azules en el Juan Ramón Brevé que se puede convertir en un duelo trampa y cierran las triangulares en casa recibiendo al Génesis el lunes 18 de mayo.

Aquí la ventaja que tiene Motagua es que pueda ganar el partido y definir la última fecha con el punto invisible que le da el beneficio de haber terminado en el segundo lugar de la tabla general del torneo Clausura.

Este grupo parecía en el papel como el más accesible, pero se ha convertido en un dolor de cabeza para los azules ya que el empate en la primera fecha ante Génesis en Comayagua, combinado con la derrota de este sábado, enciende las alarmas en la casa del azul.

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Redacción DIEZ

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