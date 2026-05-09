Tabla triangular: Real España revive; Olimpia se complica y todo está que arde

<b>LOS AZULES SE COMPLICAN</b>Motagua no la pasa bien, en su segundo partido de las triangulares mordió el polvo frente a Olancho FC que se recuperó tras ganar su primer partido y ahora tendrá una buena oportunidad para tomar el sartén por el mango.Y es que para Motagua, no queda más que ganar los próximos dos duelos que le quedan, el de la jornada 4 frente al Génesis en la capital y cerrando las vueltas frente a Potros en Olancho, una tarea complicada.Génesis FC es líder de la triangular B. Ahora tiene en sus manos la posibilidad ya que buscará sorprender de visitante a los azules el próximo martes para asegurar gran parte de la clasificación, pues para el ciclón solo el triunfo le sirve.El camino del Motagua es el siguiente: el martes 12 de mayo, Olancho recibe a los azules en el Juan Ramón Brevé que se puede convertir en un duelo trampa y cierran las triangulares en casa recibiendo al Génesis el lunes 18 de mayo.Aquí la ventaja que tiene Motagua es que pueda ganar el partido y definir la última fecha con el punto invisible que le da el beneficio de haber terminado en el segundo lugar de la tabla general del torneo Clausura.Este grupo parecía en el papel como el más accesible, pero se ha convertido en un dolor de cabeza para los azules ya que el empate en la primera fecha ante Génesis en Comayagua, combinado con la derrota de este sábado, enciende las alarmas en la casa del azul.