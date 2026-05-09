Tabla triangular: Real España revive; Olimpia se complica y todo está que arde

Real España volvió a la vida y tras darle vuelta al marcador terminó venciendo 3-1 a Olimpia para ponerse líder del grupo A, dejando en el frío sótano a Marathón que perdió la oportunidad de golearlo en el primer partido.

Los Aurinegros comenzaron cayendo temprano en San Pedro Sula. Los leones propinaron el primer golpe con un tanto de Jorge Álvarez, pero en la segunda parte con tantos de Eddie Hernández, Roberto Osorto y Jhow Benavídez, le dieron vuelta al marcador.

Con este triunfo, el equipo que dirige Jeaustin Campos se pone líder del grupo porque tiene mejor diferencia de goles, además del punto invisible y todos tienen tres puntos en dos fechas.

Ahora la máquina va el martes a devolver la visita a Tegucigalpa, lo que pone la triangular al rojo vivo ya que el que cierre los ojos se queda afuera. La ventaja de los aurinegros es que todavía tiene un duelo en casa y cierra ante Marathón.