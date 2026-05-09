Campos revela el secreto de cómo engañó al Olimpia: "Les atacamos los centrales"

¿Cuáles fueron las claves en el complemento para encontrar los espacios y remontarle al Olimpia? Como es costumbre, agradecerle a Dios la posibilidad de estar acá, de tener la posibilidad de vivir un partido como este. Agradecer por la sabiduría que nos dio para sobrellevar un partido como este con un rival de mucha categoría. Siento que creíamos pero teníamos que creer más porque el equipo no estaba jugando mal; nos agarraron un poquito fríos con ese resbalón que es una cuestión que lo sabíamos, que a un equipo como Olimpia con las figuras de mediocampo para arriba no se les puede dar espacio. No es fácil reponerse, el merito es total de los muchachos, sabíamos que era de vida o muerte, veníamos de perder ante Marathón y no podíamos empatar. Nuestra línea defensiva tuvo que defender, suena irónico, pero creo que no esperaban esa situación táctica, lo del penal y las jugadas por dentro. Logramos sorprenderlos a ellos por dentro y a los centrales mano a mano.

El tico afirmó que ha trabajado horas extras en mejorar la defensa y habla del título. Siente que el equipo está para pelear el título, pero van partido a partido ya que no puede celebrar triunfos de juegos.

Jeaustin Campos reveló las claves del triunfo ante Olimpia y confiesa que les ganó tacticamente ya que Eduardo Espinel esperaba que las llegadas fueran por afuera, pero los apretó por el interior con las llegadas de Roberto Osorto y Jhow Benavídez.

¿Hoy vimos que el equipo se transformó y jugó con el balón a piso; eso se trabajó o fue situación de los cipotes?

También el rival juega, tuvimos la pelota pero obviamente Olimpia venía con peligro cuando tomábamos malas decisiones. Es un conjunto de varias cosas, el equipo comenzó a jugar con el balón al pie y el rival cuenta, lo digo porque cerraba espacios. Los jugadores de mediocampo para arriba estaban replegados, pero al final se pudo dar, logramos confundirlos un poco, estaban muy acostumbrados a que los atacáramos por fuera y hoy lo hicimos por dentro, les atacamos los centrales. Lo logramos con buen fútbol y les dije a los muchachos, cuando hay que romper hegemonías, somos un equipo sólido, acostumbrado a jugar finales. ¿Cuánto nos costó? No sé que vaya a pasar mañana, pero obviamente sé que sin el título esto no vale mucho, pero aprecio que desde que yo llegué el equipo ha cambiado, hemos peleado arriba hasta las últimas instancias.

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¿Por dónde pasa el partido del martes en la vuelta ante Olimpia; le preocupa el tema arbitral?

Algo que nos ha dado esta experiencia es tener los pies sobre la tierra independientemente del gane porque fueron honestos, responsables, tuvieron una actitud impecable, se partieron el lomo en un torneo tan corto como este no hay tiempo para lamentarse ni celebrar. Saber que hicimos un buen partido e identificar como logramos el éxito, qué hicieron cada uno de los muchachos y repetirlo el martes ante un gran equipo, eso da valía, que tenemos en frente un equipazo que tienen bagaje y están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Es digo que nos reconozcan que eso es lo que tiene este equipo.

¿Cuál ha sido la clave para hacer que el equipo reciba poco gol y también le quería consultar si teme porque pase algo extraño en la capital?

Hemos identificado esta semana que nos sirvió en la anterior, hemos mejorado algunas situaciones defensivas, trabajamos coberturas, balones divididos, que con el tiempo y la premura no contemplábamos y esta semana estuvo bastante bien. Normalmente los equipos como los míos que nos gusta tener la pelota en el pie, los defensas defienden pero si no logran mantener el cero atrás, también los de arriba que se necesita sacrificio. Hemos hecho conciencia que todos tenemos que atacar y defender. Lo otro, el arbitraje, durante este torneo los entrenadores hemos tenido este tipo de conversaciones en las conferencias de prensa, cada quien tiene su opinión, ustedes conocen la mía, yo voy a hacer hasta lo imposible que lo esté en mis manos se haga, y lo que no puedo manejar, pues tendría una posición más ambigua, no tengo tiempo para eso. Que el árbitro del martes haga buen trabajo, que haga buen espectáculo.

¿En qué momento del partido deciden que lo mejor del Real España era hacer los cambios para abrir el partido?

La adrenalina hay que canalizarla, pensar un poquito, sacamos uno del mediocampo para poner un delantero, eso incluía que iban a tener más la pelota ellos, pero tenían que preocuparse por los dos puntas, entonces era un juego de quién lo tenía mejor, pero nosotros no teníamos otra opción que ir. A veces unas salen, otras no pero yo siempre creo en mi equipo que sacrificar a alguien da sus frutos y nos pone en una situación bonita en esta triangular.

¿Su equipo tiene mucho carácter y madurez, lo hemos visto... siente que su equipo ya tiene la madurez para pelear una final?

Con la primera pregunta, la verdad que como lo he repetido, vamos paso a paso, ustedes han visto como ha evolucionado el equipo en su temple, en su juego, como atacamos y defendemos, eso me tiene satisfecho. Esperemos coronarlo como se debe, como la afición se lo merece, tenemos que hacerlo. Les dije a los muchachos que si Dios nos pone el trofeo, la copa, no la traerá al camerino, tenemos que ir a hacerlo en la cancha, vamos a ir por eso y respetando a todos los equipos que han hecho méritos. Lo de la cancha ustedes lo notan, yo no tengo experiencia en canchas de fútbol, si me resulta extraño que cuando hay un resbalón resalta el pedazo de campo, pero para mí, la cancha estuvo impecable, estuvo bien.