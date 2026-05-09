Campos revela el secreto de cómo engañó al Olimpia: "Les atacamos los centrales"

Jeaustin Campos reveló las claves del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-olimpia-video-mejores-jugadas-goles-MC30545900" target="_blank">triunfo ante Olimpia</a></b> y confiesa que les ganó tacticamente ya que Eduardo Espinel esperaba que las llegadas fueran por afuera, pero los apretó por el interior con las llegadas de Roberto Osorto y Jhow Benavídez.El tico afirmó que ha trabajado horas extras en mejorar la defensa y habla del título. Siente que el equipo está para pelear el título, pero van partido a partido ya que no puede celebrar triunfos de juegos.<b>LA CONFERENCIA DE PRENSA</b><b>¿Cuáles fueron las claves en el complemento para encontrar los espacios y remontarle al Olimpia?</b><br />Como es costumbre, agradecerle a Dios la posibilidad de estar acá, de tener la posibilidad de vivir un partido como este. Agradecer por la sabiduría que nos dio para sobrellevar un partido como este con un rival de mucha categoría. Siento que creíamos pero teníamos que creer más porque el equipo no estaba jugando mal; nos agarraron un poquito fríos con ese resbalón que es una cuestión que lo sabíamos, que a un equipo como Olimpia con las figuras de mediocampo para arriba no se les puede dar espacio. No es fácil reponerse, el merito es total de los muchachos, sabíamos que era de vida o muerte, veníamos de perder ante Marathón y no podíamos empatar. Nuestra línea defensiva tuvo que defender, suena irónico, pero creo que no esperaban esa situación táctica, lo del penal y las jugadas por dentro. Logramos sorprenderlos a ellos por dentro y a los centrales mano a mano.