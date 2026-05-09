¿Fichaje del León en el Morazán? Toquecito de Espinel a árbitro y La More llegó

Se vivió a lo grande el clásico entre Real España y Olimpia por la jornada 3 de la triangular A.

2026-05-09
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    Se vivió a lo grande el clásico entre Real España y Olimpia por la jornada 3 de la triangular A. Fotos Yosep Amaya, Neptalí Romero y Mauricio Ayala.
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    Fuerte reclamo de Jhow Benavídez contra Agustín Mulet en el primer tiempo.
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    Eduardo Espinel se le vio bien involucrado con los árbitros en el encuentro.
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    Luis Mejía, árbitro central, en buenos términos con el técnico del Olimpia.
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    Edrick Menjívar en plena charla con el suplente Onán Rodríguez. Consejos del novel al experimentado.
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    No la vio. Eduardo Espinel y su cábala, pasó cerca de la copa de campeón, pero ni una mirada... Y busca el tricampeonato.
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    Una pancarta extensa de la barra del Real España en las gradas del estadio Morazán.
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    Charla de experiencia, Jerry Bengtson y Eddie Hernández en conversación antes del inicio del juego.
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    Aficionados de Real España llevaron impresos billetes con la cara de Onán Rodríguez.
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    Onán Rodríguez fue exjugador de Real España que dio el salto al Olimpia en el presente torneo Clausura.
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    Hermosa aficionada del Olimpia presente en el estadio Morazán.
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    Al ritmo de la música en el estadio Morazán un baile fue necesario.
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    La aficionada de Real España la pasó bien y el lente de DIEZ la capturó.
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    El diputado Carlos Alberto Umaña presente con la camisa del León.
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    La More, influencer ceibeño, estuvo en el estadio y varios aficionados le solicitaron fotografías de recuerdo.
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    Roberto Osorto, anotador del segundo gol, felicitado por sus compañeros.
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    La Mega Barra se lució con el espectáculo presentado en las gradas del estadio Morazán.
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    Agradecimiento a Dios por parte del zaguero Devron García al finalizar el encuentro.
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    Jeaustin Campos, quien estuvo ausente por cinco juegos, 4 de suspensión y uno por enfermedad, salió feliz por la victoria.
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    Una acción peculiar protagonizó el técnico Eduardo Espinel con el cuarto árbitro Julio Güity, un toquecito inesperado.
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    El árbitro Julio Güity continuó en charla con el entrenador uruguayo.
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    Erick "Yío" Puerto estuvo presente en el Morazán junto al presidente de Platense, Christian Andrés. El delantero es vinculado al Olimpia para el próximo torneo Apertura como uno de sus fichajes en el ataque.