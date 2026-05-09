Javier López frustrado tras derrota de Motagua: "Estamos tocados, dolidos..."

Motagua vivió este sábado una de las noches más tristes de la temporada, en uno de los momentos en los que no podía fallar. El Ciclón Azul cayó de local en el estadio Nacional Chelato Uclés ante Olancho FC <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-remonta-con-penales-motagua-al-oscuro-sotano-del-grupo-b-MC30544967" target="_blank">por marcador de 1-2</a></b> en la jornada 3 de las triangulares del Clausura 2026.Este resultado dejó al equipo capitalino en el último lugar del Grupo B, donde <b>Génesis PN se mantiene como líder con 4 puntos </b>y los Potros aparecen como escoltas. La derrota golpeó fuerte al entorno motagüense, ya que el equipo llegaba con la obligación de hacerse fuerte en casa para mantener el control de su clasificación a la final.