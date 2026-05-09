Javier López frustrado tras derrota de Motagua: "Estamos tocados, dolidos..."

Este resultado dejó al equipo capitalino en el último lugar del Grupo B, donde Génesis PN se mantiene como líder con 4 puntos y los Potros aparecen como escoltas. La derrota golpeó fuerte al entorno motagüense, ya que el equipo llegaba con la obligación de hacerse fuerte en casa para mantener el control de su clasificación a la final.

Motagua vivió este sábado una de las noches más tristes de la temporada, en uno de los momentos en los que no podía fallar. El Ciclón Azul cayó de local en el estadio Nacional Chelato Uclés ante Olancho FC por marcador de 1-2 en la jornada 3 de las triangulares del Clausura 2026.

Tras el encuentro, el técnico Javier López compareció en conferencia de prensa y mostró su frustración por el resultado, aunque insistió en que su equipo todavía depende de sí mismo para seguir con vida en el torneo.

El estratega español también habló sobre las jugadas polémicas del FVS que marcaron el partido, reconoció que el margen de error es mínimo y dejó claro que el duelo del próximo martes será clave para las aspiraciones del club azul en el certamen hondureño.

CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ



¿Cómo explica desde su análisis y su lectura esta derrota?

Es una derrota dura y sin explicación porque creo que hasta el momento del penalti estábamos dominando el partido, generando las mejores situaciones de gol. A partir de esa acción polémica, empatamos el partido, cambiamos un poco la estructura, metimos en serie a esos dos delanteros, tuvimos un par de ocasiones que fueron bastante claras, y el arranque final de una buena transición de ellos fue lo que nos llevó a hacer el penalti. Una derrota que es dura porque en la hoja de ruta, los partidos de local son muy importantes. Estamos tocados, dolidos, afortunadamente seguimos dependiendo de nosotros mismos, y al igual que Génesis ganó de visita y Olancho ha ganado de visita, tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer el martes: ganar para poder recuperar el estatus de depender de nosotros y cerrarla ya aquí el día lunes con Génesis.

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Usted no critica el FVS, pero pareciera que el arbitraje de alguna manera influyó en el partido.

Lo hablo, siempre dije que era una bendición que llegara el sistema, que le daba la oportunidad a los árbitros de volver a ver las jugadas. Si interpretaron que las dos acciones son penaltis, siempre lo he dicho, que es una apreciación de los árbitros. No voy a decir que no lo critico, porque no lo he dicho nunca, cuando puedo sentir que puedo estar perjudicado. No lo voy a hacer en el día de hoy. En ese sentido, el apoyo y el respaldo de mi persona lo tienen.

En esas dos acciones, el árbitro interpreta que es penalti, sobre todo la primera, porque la hemos visto varias veces. En mi opinión no lo es, pero él es el que tiene que dictar la sentencia, tiene que decidir si lo es o si no lo es. El FVS le corresponde a él, el sistema, la ayuda que pueda ver la jugada varias veces y determinar. A partir de ahí, yo me tengo que ocupar de lo que sí puedo controlar, que es el comportamiento de mi equipo, mejorar las llegadas, la contundencia y, en general, todas las situaciones de gol. Eso es lo que yo tengo como entrenador, tratar de ocuparme de lo que sí puedo controlar. Lo que percibe o no percibe el árbitro, pues ahí tiene la ayuda, y ya lo puedan evaluar y valorar todos ustedes.



La vez pasada le preguntaba sobre el número mágico en esta serie para poder clasificar. Hoy es 7 la sumatoria que alcanzaría por esos dos partidos que le quedan. ¿El margen de error ahora se reduce?

El margen de error es mínimo. Nosotros el día martes tenemos que ganar el partido. Génesis lo hizo, Potros lo hizo de visita. Sabíamos que los partidos de local son muy importantes, pero fíjate que en este momento ha sido más fácil ganar de visita que de local. Estamos vivos, estamos enteros. Estamos dolidos, por supuesto, por la derrota. También por la forma, porque hay partidos que hemos perdido y quizá no hemos merecido. No creo que el día de hoy hayamos merecido la derrota, por eso todavía es más dura la forma en la que se produjo. Pero es una derrota y la tenemos que admitir como tal. Levantar la cabeza y el día martes hacer un gran partido en Olancho y lograr la victoria.



Desde Lobos para acá, venimos viendo al equipo cayendo. ¿Qué está pasando hoy dentro de Motagua?

Son momentos que pasan a lo largo de un campeonato, una fase regular donde estuvimos muy bien, ahora estamos en una fase irregular y nos tenemos que levantar. Ese es el mensaje que vamos a dar a todos. Seguimos dependiendo de nosotros mismos para levantar nuestro objetivo. Eso a veces es un privilegio, a veces es un problema, siempre lo he dicho. Incluso cuando íbamos primeros, que el mayor enemigo y el mayor aliado de Motagua es Motagua. Hoy hemos perdido una oportunidad muy importante en esa hoja de ruta que teníamos trazada. Pero afortunadamente, cuando nos quedan dos partidos, seguro que si el martes hacemos un buen juego y obtenemos un buen resultado, volvemos a depender de nosotros mismos, tenemos la posibilidad de cerrar la llave aquí. Eso es lo que tenemos que intentar hacer el día martes: ganar. Ese es el juego que tenemos de visita y, a partir de ahí, seguro que vamos a mejorar en el futuro a corto plazo normalmente.



¿Cree que su equipo se levante por el buen torneo que realizó peleando la cima? ¿Y también qué le puede decir a la gente hoy?

La molestia es compartida. Nosotros no esperábamos este resultado después del partido que hemos hecho, mucho menos. Pero es el resultado que se dio, las circunstancias son las que se dieron y no podemos hacer otra cosa más que ser Motagua, levantarnos mañana, trabajar domingo y lunes y tratar de conseguir la victoria el día martes porque nos da la posibilidad de volver a depender de nosotros mismos para no tener que entenderle a nadie más y poder cerrar la llave aquí. Es un torneo aparte, eso lo sabemos desde el primer día, que no importa lo que hayas hecho hasta este momento. Tenemos que ser competitivos en este contexto y en estos partidos que son los que finalmente deciden quién llega al final.



Hablaba de que usted puede controlar el rendimiento de su equipo. ¿Siente que en algún momento se ha escapado el control del comportamiento táctico?

La confianza uno la evalúa en el torneo completo y sabemos que hemos hecho partidos muy buenos y de eso nos tenemos que fijar. Esos comportamientos nos han llevado a conseguir los resultados adecuados, pues en cierto momento es normal en un campeonato tener cierta irregularidad, pero también es cierto que tenemos que recuperar el paso en este momento, que estamos al límite y ya no hay ningún tipo de margen.