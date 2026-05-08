Sale a luz la primera foto de Fede Valverde tras la pelea: "Quieren ver sangre..."

Mina Bonino explota tras los rumores sobre Valverde y muestra el rostro de su esposo: “La gente tira mie*** hasta diciendo que vendo fotos en OnlyFans”.
Mina Bonino salió al cruce de las versiones y comentarios que inundaron las redes sociales luego de que publicara la primera imagen de Federico Valverde tras el polémico episodio que protagonizó con Aurélien Tchouaméni.
El mediocampista uruguayo había sufrido un traumatismo craneoencefálico después del altercado ocurrido días atrás en el entorno del Real Madrid. Sin embargo, el propio jugador se encargó de desmentir las versiones que hablaban de una pelea física con su compañero francés.
“Golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente”, explicó públicamente Valverde para aclarar lo sucedido.
A pesar de ello, muchos usuarios en redes sociales pusieron en duda su versión y comenzaron a alimentar distintas teorías sobre una supuesta agresión dentro del vestuario.
La primera aparición pública del uruguayo se dio este viernes, cuando Bonino compartió en Instagram varias fotografías familiares junto a su hijo Bautista.
La publicación, lejos de calmar las especulaciones, volvió a generar controversia después de que el periodista español Iñaki Angulo insinuara que las imágenes no eran recientes.
“Hay una cosa, en los secuestros, que se llama prueba de vida. Sube una con el periódico de hoy, anda”, escribió Angulo en redes, comentario que desató la furia de la periodista argentina.
Cansada de los rumores y de los ataques en redes sociales, Bonino respondió con una serie de historias en Instagram en las que expresó toda su indignación.
“Estoy harta de esta gente. Harta de que se hable desde la impunidad. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué pruebas quieren? ¡Todo para ver quién la tiene más grande! No todo es gratis en la vida”, escribió visiblemente molesta.
Además, explicó que intentó resolver la situación en privado antes de exponer públicamente su enojo: “Lo hago público porque quise arreglarlo por privado, pero la gente tiene doble cara y conmigo se hace el bueno, pero después tira mierda hasta diciendo que vendo fotos en OnlyFans”.
La comunicadora también dejó un fuerte mensaje sobre los límites de las críticas en redes sociales: “Hablar, difamar y ensuciar a las personas tiene consecuencias. Y no es hombre quien se mete con la mujer de un futbolista, embarazada de seis meses, para descargar su odio personal”.
Bonino confesó además el desgaste emocional que le ha provocado toda esta situación: “Debería estar preocupándome por la salud del bebé y termino teniendo que soportar ataques constantes sin sentido. Esto tiene que tener un límite”.
Finalmente, volvió a aclarar el estado físico de Valverde y negó nuevamente cualquier pelea a golpes con Tchouaméni: “Se golpeó la cabeza y por eso usa gorra. El corte casi no se nota. No fue producto de ninguna trompada porque no la hubo; fue consecuencia del golpe. Ya lo explicaron todos. ¿Qué más quieren creer?”.
Esta fue la imagen que publicó en su instagram demostrando que la foto es de hoy 8 de mayo a las 3:20 p.m, hora de España
Para ampliar esta noticia, te contamos ¿Qué fue lo qué pasó entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni?
El conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni habría comenzado tras una fuerte discusión interna en el vestuario del Real Madrid, en medio de un clima de tensión por los últimos resultados del equipo.
De acuerdo con versiones surgidas desde España, ambos mediocampistas protagonizaron un cruce verbal subido de tono que terminó con Valverde sufriendo un golpe en la cabeza. Aunque inicialmente circularon rumores sobre una pelea física entre los jugadores, tanto el uruguayo como personas cercanas al club negaron que existieran golpes de puño.
La explicación oficial apunta a que el futbolista chocó accidentalmente contra una mesa durante el altercado, provocándose un corte en la frente y el posterior traumatismo craneoencefálico leve.
Pese a los intentos por bajar la tensión, las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales y medios españoles, convirtiendo el episodio en uno de los temas más comentados alrededor del conjunto merengue en los últimos días. Este día ambos jugadores recibieron una multa de 500,000 euros cada uno.