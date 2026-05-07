Mundial 2026: Trump y el golpe a Infantino, USA tendría baja y el avión especial de Panamá

Se están conociendo muchas informaciones correspondientes a la justa mundialista.
Se están conociendo muchas informaciones correspondientes a la justa mundialista. Y hay muchas novedades, posibles bajas, decisiones...
Jorthy Mokio finalmente tomó una decisión: eligió a RD Congo como la selección que quiere defender en su carrera y ahora se ilusiona con la posibilidad de disputar el Mundial 2026 con una Colombia que aguarda en el Grupo K.
“Pienso anotar goles”: Christian Pulisic responde a las críticas y defiende su ambición antes del Mundial 2026
Lionel Messi piensa que Argentina puede "ilusionarse" con la defensa del título en la Copa del Mundo pero advierte que tendrán por delante a otras selecciones candidatas que "llegan mejor". "Hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel", sostuvo y agregó: "Si bien hace un tiempito que no está en su mejor momento, Brasil siempre es candidato", recordó. "Después, como siempre decimos, están Alemania, Inglaterra, España, las grandes potencias. Portugal creo que tiene una selección muy competitiva y después siempre aparece alguna sorpresa".
FIFA dice adiós a Panini: este será el último álbum del Mundial. Fanatics, empresa a la que pertenece la popular marca Topps, será la encargada de producir el nuevo álbum de la Copa del Mundo.
Gilberto Mora nunca vio lejos el Mundial 2026 por su lesión, es una de las esperanzas de la Selección Mexicana. "Trabajé para estar en selección, nunca lo vi lejos, siempre motivado para estar en el Mundial”, reconoció.
Este viernes, Bayern de Múnich confirmó una nueva lesión muscular para su defensor Alphonso Davies, una noticia que enciende las alarmas en Canadá a falta de poco más de un mes para iniciar la competición. En su comunicado, el campeón de la Bundesliga informó el jugador estará de baja «varias semanas» por una «lesión muscular», que se suma una larga lista de problemas físicos desde su regreso a finales de 2025 tras más de medio año de baja por una rotura del ligamento cruzado.
Mundial 2026: ¿Por qué India y China siguen sin tener un canal oficial de retransmisión? A solo unas semanas del Mundial 2026, una situación sin precedentes preocupa la economía mundial del fútbol: India y China, dos de los mayores mercados del mundo, aún no han llegado a un acuerdo para retransmitir la competición. La razón de esto es que los derechos televisivos se consideran demasiado caros en un contexto de cambios en el panorama audiovisual global.
Captura de video cedido por Shakira que muestra a la cantante colombiana en un fragmento del nuevo video de 'Dai Dai', que será la canción oficial del Mundial 2026 que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.
El panorama para Johnny Cardoso y la selección de Estados Unidos se ha tornado sombrío tras confirmarse la gravedad de su lesión. El volante estadounidense, pieza fundamental en el esquema del Mauricio Pochettino, enfrentará un largo proceso de rehabilitación luego de recibir el diagnóstico de un esguince de alto grado, lo que automáticamente pone fin a su participación en la presente temporada de LaLiga con el Atlético de Madrid.
La selección de Países Bajos y Uzbekistán dieron a conocer que el próximo 8 de junio se enfrentarán en el último partido de preparación rumbo al mundial con el Icahn Stadium en New York como escenario. Sin embargo, este encuentro amistoso será a puerta cerrada, así lo dio a conocer el combinado de la Naranja Mecánica, luego de llegar a ese acuerdo con las autoridades de locales debido a temas de seguridad y logística.
Houston acelera rumbo al Mundial 2026; quiere convertirse en sede modelo: La ciudad texana trabaja desde hace más de 3 años en temas de movilidad, seguridad e infraestructura para recibir a miles de aficionados durante la Copa del Mundo. Portugal, Países Bajos y Alemania serán de las selecciones más reconocidas en jugar en la Ciudad Espacial.
México adelantará el fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio debido a la ola de calor que afecta al país y a la realización del Mundial de Fútbol 2026, según anunció este jueves la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno mexicano.
Copa Airlines y la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), presentó el diseño oficial de “El Avión de la Sele” llevado con orgullo por un Boeing 737 MAX8, matrícula HP-9819CMP, incorporada a la flota de la aerolínea este mes de mayo. Este diseño especial conmemora la segunda clasificación de Panamá al Mundial.
Las entradas más baratas para ver la final del 19 de julio en el MetLife se vendían por 9.263 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats. Las más caras costaban 64.822 dólares. "Tenemos que observar el mercado. Estamos en el mercado donde el entretenimiento es el más desarrollado del mundo. Por eso tenemos que aplicar precios de mercado", dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una reciente intervención en Los Ángeles.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cuestiona altos precios de boletos para el Mundial 2026: "Tampoco pagaría", fue la frase que soltó.