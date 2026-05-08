Gigante de Europa aprovecha la pelea Valverde vs Tchouaméni y ofrece 85 millones para sacarlo del Real Madrid

2026-05-08
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    Real Madrid está metido en un gran escándalo por la pelea que tuvieron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Gigante de Europa viene por uno de ellos con 85 millones en el bolsillo.

     Kevyn Oseguera
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    Aurélien Tchouaméni atraviesa actualmente uno de sus momentos más difíciles y oscuros desde que llegó a España. El mediocampista francés vive una crisis personal absoluta que ha puesto en duda su continuidad.
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    Todo comenzó tras una fuerte pelea en el vestuario con su compañero Federico Valverde. Esta historia ha recorrido el mundo entero debido a la gravedad de lo sucedido entre ambos futbolistas.
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    Según los reportes, Valverde tuvo que ser suturado con puntos y someterse a diversos estudios médicos. La magnitud del enfrentamiento físico dejó en shock a todos los integrantes de la plantilla blanca.
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    Este incidente ha destapado el insoportable clima interno que se vive hoy en el Real Madrid. La tensión entre los jugadores parece haber llegado a un punto de no retorno en la institución.
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    Como consecuencia inmediata, el club habría decidido (no oficial) marginar al francés del próximo partido contra el FC Barcelona. Tchouaméni no formará parte del equipo titular ni de la convocatoria para el Clásico.
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    La directiva liderada por Florentino Pérez estaría analizando aplicar el castigo más severo posible. Todo hace pensar que el mediocampista será declarado transferible al finalizar la presente temporada.
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    Sin embargo, en medio del caos, ha surgido una noticia impactante que proviene directamente desde Inglaterra. Apenas estalló el escándalo, el jugador recibió una llamada que lo sorprendió por su rapidez.
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    El Manchester United se habría puesto en contacto con el entorno del francés para negociar. Los directivos ingleses actuaron de forma letal y directa ante la crisis del futbolista en Madrid.
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    No es un interés nuevo, ya que los "Diablos Rojos" siguen los pasos de Tchouaméni desde hace tiempo. En Manchester consideran que él es el heredero ideal para el puesto de Casemiro.
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    Aunque no existen cifras oficiales todavía, se rumorea que la oferta inicial sería muy tentadora. El United podría poner sobre la mesa unos 85 millones de euros por el traspaso.
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    Esta cantidad de dinero pondría a Florentino Pérez en una situación sumamente complicada. Es una cifra muy alta por un jugador que actualmente representa un problema para el vestuario.
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    Cabe recordar que Aurélien llegó al club en 2022 firmando un contrato extenso por seis temporadas. Su vínculo legal con el equipo madrileño tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2028.
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    Antes de la pelea, la idea del club era comenzar a negociar una renovación de contrato pronto. El francés era visto como una pieza fundamental para el proyecto deportivo del futuro.
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    Lamentablemente, el escándalo con Federico Valverde ha cambiado los planes de la directiva por completo. El futuro de Tchouaméni parece estar ahora mucho más cerca de la Premier League.