¡Brutal remontada! Real España se pone la etiqueta de 'favorito' y aplasta al Olimpia

El primer tiempo se cerró con drama. Al 45', <b>José Mario Pinto</b> soltó un bombazo colocado que parecía colarse, pero <b>Buba López </b>voló para sacarla en la línea. <b>Real España </b>resistía, pero Olimpia ya mordía con más ganas, acechando cada error. El descanso llegó con 1-0 para los visitantes, y Campos ya tramaba su jugada maestra.El segundo tiempo fue un vendaval catedrático. Apenas al 49', penal a favor de la máquina: <b>Elison Rivas </b>sujetó a<b> Eddie Hernández</b> en el área, y Luis Mejía, tras revisar el FVS/VAR, no dudó. Eddie tomó el balón, engañó a<b> Edrick Menjívar</b> –quien se tiró a su izquierda– y la clavó por el centro. 1-1 se puso el partido y comenzó la locura...