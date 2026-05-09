Real España choca ante Olimpia y Motagua contra Olancho FC: hora y por dónde ver hoy los partidos de las triangulares

Ambos equipos afrontan el partido con la gran necesidad de sumar las tres unidades para seguir en la carrera por la triangular B y avanzar a las semifinales del torneo. "Venimos de jugar un partido de visita y creo que la ecuación es simple: hay que ganar y, si no puedes ganar, no perder. Y los dos partidos de local creo que es muy importante sacarlos adelante, empezando por el del sábado", declaró el técnico de los azules, el español <b>Javier López</b>, en la conferencia previa al encuentro. "Esperamos que, con el apoyo de nuestra afición y con el buen trabajo que hemos desarrollado durante esta semana, recuperemos esa frescura física y mental necesaria para poder imponer nuestro estilo de juego y nuestras formas", apuntó el DT. <br />