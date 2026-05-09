Real España choca ante Olimpia y Motagua contra Olancho FC: hora y por dónde ver hoy los partidos de las triangulares

Este sábado se pone en marcha la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 con el clásico Real España ante Olimpia y un Motagua intentando sellar su primer triunfo frente al Olancho FC. Las águilas empataron en el primer duelo contra el Génesis PN y esta noche buscará en el Estadio Nacional sumar los tres puntos ante unos Potros que vienen de sufrir una dura caída en casa frente al conjunto canino.

Ambos equipos afrontan el partido con la gran necesidad de sumar las tres unidades para seguir en la carrera por la triangular B y avanzar a las semifinales del torneo. "Venimos de jugar un partido de visita y creo que la ecuación es simple: hay que ganar y, si no puedes ganar, no perder. Y los dos partidos de local creo que es muy importante sacarlos adelante, empezando por el del sábado", declaró el técnico de los azules, el español Javier López, en la conferencia previa al encuentro. "Esperamos que, con el apoyo de nuestra afición y con el buen trabajo que hemos desarrollado durante esta semana, recuperemos esa frescura física y mental necesaria para poder imponer nuestro estilo de juego y nuestras formas", apuntó el DT.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Olancho FC es un equipo que le ha complicado el panorama a Motagua durante este Clausura, ya que logró sacarle el empate en los dos juegos de las vueltas regulares: 1-1 en la ida y 0-0 en la vuelta. El Motagua-Olancho FC se disputará hoy en la capital desde las 6:00 PM y se podrá ver por la señal del Canal Deportes TVC.

CLÁSICO EN SAN PEDRO SULA

Una vez finalizado dicho compromiso, será el turno para un Real España que está obligadísimo a vencer al Olimpia de Eduardo Espinel en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Los leones vienen de superar por 2-0 a Marathón en un duelo que acabó con las polémicas declaraciones del entrenador Pablo Lavallén, por las que fue suspendido por cuatro partidos.

Ahora, el Olimpia busca dar el batacazo en la triangular A y derrotar a una 'Máquina' de Jeaustin Campos que debe reconciliarse con su afición tras caer en la primera jornada ante Marathón, partido en el que sufrió dos expulsiones.



Olimpia y Marathón suman tres puntos, aunque los albos cuentan con una mejor diferencia de goles (+1). Real España sigue en cero y en caso de volver a perder comprometería seriamente la clasificación a semis. Cabe recordar que los aurinegros le tomaron la medida a los blancos en las vueltas regulares: un empate 1-1 en el Nacional y en la vuelta firmaron una espectacular remontada por 3-2, y jugando con un hombre menos.