Javier López responde a Lavallén, respalda a Espinel y defiende al FVS: "Yo no soy ningún payaso ni domador de leones"

Motagua se prepara para afrontar su segundo duelo de las triangulares y buscar su primer triunfo cuando enfrente al Olancho FC de John Jairo López este sábado en el estadio Nacional. Los Potros vienen de caer derrotado en casa con Genesis PN, quien es actual líder de la triangular B con cuatro puntos. El entrenador español, Javier López, habló en conferencia de prensa en la previa de este encuentro, en la que afirmó que no es ninguna sorpresa la participación de los 'Caninos' en las triangulares y aseguró tener claro el panorama para poder clasificar a la gran final del fútbol hondureño. El estratega español también fue consultado por las polémicas arbitrales en el clásico nacional entre Olimpia y Marathón, donde aprovechó a responderle a Pablo Lavallén por llamar “Circo” a la competencia de Liga Nacional y así mismo defender al FVS por la critica generada en los últimos encuentros.

“Sabemos cómo está montado el espectáculo y que la televisora principal es propietaria de uno de los equipos de la liga; eso se sabe desde el primer día. Comparto lo que dijo el profesor Espinel, si un equipo ha ganado 40 torneos, no creo que hayan sido regalados. Hay historia, plantilla, afición y cuerpo técnico detrás", expresó el entrenador de Motagua en la conferencia previa al duelo ante Olancho FC.

-- CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ, DT DE MOTAGUA --

¿Lo tiene sorprendido el equipo de La Paz y de qué forma se puede preparar este compromiso tomando en cuenta que los olanchanos vienen más que obligados a sacar tres puntos en esta ocasión en el Chelato Uclés?



Sorpresa no. La verdad es que, a nivel interno, y esto se lo comenté al profesor de Génesis porque tengo un gran respeto y admiración por él, se lo dije tanto en la ida como en la vuelta, Génesis me gusta. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, está muy bien dirigido y me gusta mucho cómo el profesor maneja a su equipo. Ese grupo, en este momento, sin esa presión que a lo mejor tenemos por historia y por lo que hemos hecho en la fase regular Motagua y Potros de Olancho, puede dar situaciones como la que vimos ayer, donde se sueltan, son eficaces, contundentes y sacan su mejor versión. Por lo tanto, no me sorprendió. Ya contra nosotros hicieron un buen partido y no es una perita en dulce. Es un rival duro, difícil, con jugadores que ya saben lo que es ser campeón en diferentes equipos. Y repito una vez más: felicito al profesor porque está muy bien dirigido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ya vimos lo que hizo Olancho y lo que está haciendo Génesis. ¿Qué decirle a ese público que menciona que Motagua está en el grupo accesible en este triangular?



Yo sé que por historia puede parecer así, pero la realidad es que luego hay que manifestarlo en el terreno de juego. Y como Motagua, esperamos hacerlo. Venimos de jugar un partido de visita y creo que la ecuación es simple, hay que ganar y, si no puedes ganar, no perder. Y los dos partidos de local creo que es muy importante sacarlos adelante, empezando por el del sábado. Esperamos que, con el apoyo de nuestra afición y con el buen trabajo que hemos desarrollado durante esta semana, recuperemos esa frescura física y mental necesaria para poder imponer nuestro estilo de juego y nuestras formas. Conseguir una victoria es fundamental porque, repito, los partidos de local tienes que sacarlos adelante. Todos estamos exigidos. Olancho también lo está, porque viene de una derrota de local, que es quizás de lo más doloroso que puedes sufrir en este tipo de llaves, perder en tu estadio. Ambos estamos con la misma obligación y la misma exigencia. Tenemos buenos planteles y buen cuerpo técnico. Creo que va a ser un lindo partido, emocionante, y esperamos que los detalles estén a nuestro favor para poder conseguir esa primera victoria del triangular. Ustedes tuvieron un gran torneo hablando en términos de regularidad, pero este formato es un poco caprichoso: tienes dos noches malas y te vas para casa. ¿Llega ese temor al cuerpo técnico de tener dos malas noches y tirar a la borda todo el buen torneo que hicieron en la fase regular?



Está claro que son dos torneos diferentes. Uno premia la regularidad y ahí hay margen, a veces, para cometer algún error en el proceso. Este formato exige estar bien aquí y ahora. Y repito, de visita, mínimo empatar; intentar ganar y, si no puedes ganar, empatar. Y de local, ganar, porque si no, no te alcanzan los puntos necesarios para poder acceder a la final. Es un formato donde hay que estar bien ese día, en esa fecha y en ese momento. Y ser contundente en las áreas. A veces no es cuestión ni de ser dominante o dominado, simplemente es ser contundente en esos dos lugares donde se definen los partidos. Suelen ser partidos muy cerrados. Como vimos ayer, Olancho tuvo tres o cuatro llegadas claras en la segunda parte y, si las convierte, quizá le da vuelta al partido. Entonces, es esa contundencia y esos detalles finales los que pueden marcar la diferencia entre ganar y perder un partido, y entre estar más cerca o más lejos de acceder a la gran final.

¿Le tranquiliza también el hecho de que Motagua tenga el punto invisible para poder llegar a la final?



Nosotros, desde que empezó la triangular, más o menos tenemos clara la hoja de ruta y no hemos dejado de cumplirla. Evidentemente, todos queríamos ganar el otro día. Creo que estuvimos un poquito más cerca de hacerlo que Génesis, pero no lo logramos. Tampoco hacemos un drama.La hoja de ruta está clara, de local tienes que sacar adelante tus dos partidos y de visita no perder o ganar. Entonces, a partir de ahí, con eso a nosotros nos es suficiente para acceder. Quedan nueve puntos en juego y vamos a ir a buscarlos, como hacemos siempre, tratando de entrar en la final no por el punto invisible, sino por lo que hemos hecho durante toda la triangular. Siendo muy sincero, muchos no imaginaban a Génesis con cuatro puntos en este arranque. ¿A usted también le sorprende que hoy llegue con posibilidades reales de clasificar?



No me sorprende porque, repito, creo que te dije que había cinco equipos con la responsabilidad, por historia y tradición, de ser campeones. En el caso de Potros de Olancho, es una historia más reciente. Eso no significa que otro equipo no pueda ser campeón, sino que la responsabilidad de serlo recaía en esos cinco equipos, y lo sigo manteniendo. Génesis es un equipo que tiene esa tranquilidad, entre comillas, de decir, “estoy aquí en la fiesta, tengo un buen equipo y estoy muy bien dirigido”. Y esto se lo dije al profesor después del 0-5 y también después del 3-1. Para mí es un gran equipo, muy bien dirigido, y en un contexto como este puede competir perfectamente con Potros y Motagua por entrar a la final. Nosotros lo respetamos, pero también respetamos nuestra historia y lo que ha sido nuestro torneo regular. De momento seguimos en la hoja de ruta que hemos trazado para acceder a la final.