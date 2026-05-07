Emmanuel Hernández le pone paños fríos a la polémica y revela algo referente a Lavallen: "Ahorita que llegue a la casa..."

Tremenda polémica se suscitó en la Jornada 2 de las Triangulares finales de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Clausura 2026tras el 2-0 que Olimpia cosechó contra Marathón en el estadio Nacional. En la zona mixta tomó la palabra el defensor uruguayo Emmanuel Hernández , quien le puso paños tibios a la controversia, pero aclaró a su vez que su equipo no le ayudan los árbitros y sacó a colación un error en un pasado juego entre balncos y verdes.

A su vez reveló algo que pocos conocían referente a Pablo Lavallén, el hombre de la polémica. Dijo en medio de la rueda de prensa que el actual timonel de los esmeraldaslo dirigió en Argentina y por ende le tiene mucho cariño. Ambos compartieron en Sarmiento de Junín.



"Yo a Pablito lo tuve, fue mi técnico en Argentina, capaz que lo dijo en caliente, estoy seguro que a los que menos favorecen es a nosotros, en todos partidos hay errores, pero hoy fue penal y no era offside... contra Marathón allá en San Pedro Sula anotaron un gol en offside y no nos quejamos tanto, los árbitros siempre intentan dejar lo mejor", dijo el charrúa.



"Nos ayudan, supuestamente, pero hoy el equipo tuvo la pelota el mayor tiempo, pudimos hacer más goles, fuimos justos ganadores. Durante los 90 minutos fuimos más, ellos tuvieron dos en el primer tiempo y nada", enfatizó Hernández.



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Para finalizar el defensor se tomó con humor el calentón de Pablo Lavallén en la conferencia de prensa y lejos de polemizar, envió un mensaje de tranquilidad y le recomendó al técnico a tomarse un mate.



¿Qué le mandas a decir a Lavallén?, le abordaron. "Con Pablito bien, ahorita que llegue a la casa se hace un mate y se tranquiliza, se va a tranquilizar Pablito...", cerró diciendo Emmanuel Hernández, líder y caudillo merengue en la zona baja del bicampeón nacional.