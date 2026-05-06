Olimpia desbarató a un Marathón que llegó al Nacional a especular y se posiciona líder de la Triangular A

Siete minutos después, al 61', Chirinos liquidó la historia. Eludió la marca de Rougier en el área y definió sin portero ante la salida desesperada delargentino. <b>Marathón </b>pedía offside a gritos, y las repeticiones confirmaron la posición ilícita del león, pero el cuarto árbitro, <b>Merlin Soto</b>, lo convalidó. Polémica pura: 2-0 para <b>Olimpia</b>, que se ponía en control total.Benguché casi firma el tercero al 69'. Pinto centró desde la derecha con maestría y el Toro voló en una palomita que no enderezó. <b>Marathón </b>resistió, pero ya no tenía respuesta. Lavallén movió el banco tarde, sin poder revertir un partido que su esquema temeroso condenó desde el inicio.