Equipo de Costa Rica desaparece tras extraditar a su presidente por narcotráfico

El Municipal Liberia recibió uno de los golpes más duros de su historia. El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol resolvió retirarle la licencia de competición para la temporada 2026-2027, una decisión que, de mantenerse firme, dejaría al conjunto pampero fuera del campeonato de la Primera División y expulsado del fútbol profesional.

La resolución llega en medio de la investigación que involucra al expresidente del club, Wilder Eusse Osorio, quien fue detenido y extraditado por el Organismo de Investigación Judicial a solicitud de las autoridades de Estados Unidos, donde es requerido para enfrentar cargos por presunto narcotráfico en el estado de Texas.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Federación, la negativa de la licencia obedece al incumplimiento de diversos requisitos administrativos y legales establecidos en el Reglamento de Concesión de Licencias. Entre las observaciones figuran aspectos relacionados con la estructura societaria del club, la presentación de información financiera, el registro de asociados y la identificación de las personas que ejercen el control de la institución.

La Fedefútbol explicó que antes de tomar la decisión realizó dos prevenciones tanto al club como a la empresa administradora Horus FC SAD, tras detectar inconsistencias en la documentación financiera y legal presentada durante el proceso de licenciamiento. Sin embargo, las observaciones no fueron subsanadas dentro de los plazos establecidos.

Tras la captura de Wilder Eusse, la institución realizó cambios en su estructura dirigencial. Mario Mora asumió la presidencia de la asociación, mientras que Felipe Eusse fue nombrado gerente general. Días atrás, este último aseguró que las observaciones del Comité de Licencias eran de carácter contable y administrativo, descartando cualquier irregularidad vinculada al origen de los recursos del club.

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Pese al revés, Municipal Liberia aún dispone de recursos legales para intentar revertir la sanción. El club podrá presentar una revocatoria ante el propio Comité de Licencias y, posteriormente, apelar ante el Tribunal de Apelaciones de la Federación. De mantenerse la decisión, incluso tendría la posibilidad de acudir al Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos del Icoder o al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Si la resolución queda firme, la Primera División de Costa Rica iniciaría el Torneo Apertura 2026 con apenas nueve equipos, un escenario inédito para un calendario que fue diseñado para diez participantes. El club era dirigido por el entrenador paraguayo, José Saturnino Cardozo.