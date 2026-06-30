Real Madrid con oferta histórica, se va del Barcelona y Messi tiene nuevo compañero

Futbolista se va de Barcelona, Messi tendría nuevo compañero en el Inter Miami y confirman el futuro de Enzo Fernández: últimos rumores y fichajes del mercado internacional.
El Manchester United ha mantenido contactos directos con el entorno de Marcus Rashford, en conversaciones de tono cordial y positivo. El club inglés se muestra abierto a reintegrarlo a los entrenamientos de pretemporada bajo la dirección de Carrick, mientras el atacante también ve con buenos ojos iniciar la preparación con el primer equipo.
El Como 1907 acelera el acuerdo para la incorporación de Mattia Liberali desde el Catanzaro. La operación ronda los 6 millones de euros, cifra que activa la cláusula de rescisión del joven talento.
El Como 1907 tiene prácticamente cerrado el fichaje de Luis Milla. El acuerdo con el Getafe CF se ha sellado por unos 6 millones de euros, con todo pactado también en el lado del jugador.
Watford FC avanza en la incorporación de Omar Touré procedente del mismo grupo Pozzo desde el Udinese Calcio. La
Tottenham Hotspur ha alcanzado un acuerdo histórico para el traspaso de Mateus Fernandes. La operación asciende a 85 millones de libras como tarifa fija, después de que el West Ham United aceptara las condiciones económicas exigidas, según informa David Ornstein.
Movimiento confirmado: Atlético de Madrid ha cerrado la incorporación de Alejandro Grimaldo procedente del Bayer Leverkusen por una cifra cercana a los 20 millones de euros.
Julian Nagelsmann se pronunció sobre su futuro y dejó abierta su continuidad: afirmó que está disponible para seguir si la DFB así lo desea, aunque pidió claridad si no entra en los planes de la institución.
El Manchester City ha mantenido conversaciones preliminares por Ayyoub Bouaddi, considerado una apuesta de futuro. En la operación hay al menos cuatro clubes implicados, mientras el Paris Saint-Germain aún no ha avanzado por tener otras prioridades en su agenda.
Nottingham Forest trabaja en la renovación a largo plazo del contrato de Neco Williams. Las conversaciones están en una fase avanzada y el acuerdo parece encaminado.
No hay novedades respecto a Enzo Fernández: tal como se ha reiterado, no existen negociaciones entre el Real Madrid y el Chelsea FC pese a los rumores difundidos.
El contrato de tres años de Inter Miami CF con Casemiro está completamente acordado y se firmará en los próximos días, quedando todo cerrado a falta de oficialización para que sea el nuevo compañero de Messi.
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, señaló en declaraciones a El Chiringuito de Jugones que esperan concretar los deseos de algunos jugadores que quieren vestir la camiseta azulgrana, en referencia a posibles movimientos de mercado.
Yann Sommer ha quedado libre tras finalizar su etapa en el Inter Milan, y se encuentra abierto a iniciar un nuevo desafío en su carrera profesional.
El Chelsea FC mantiene conversaciones de club a club con el Rayo Vallecano por el lateral Pep Chavarría, quien aparece como una opción prioritaria para reforzar el costado izquierdo.
El Gonçalo Inácio figura como una de las tres principales alternativas en la lista del AC Milan para reforzar la defensa central en este mercado de fichajes.
El Real Madrid estaría preparando una oferta de impacto histórico por Michael Olise, cifrada en 190 millones de euros fijos más 33 millones adicionales en variables por objetivos, lo que elevaría el total a 223 millones. Esta operación, de concretarse, establecería un nuevo récord mundial de traspasos, superando los 222 millones que pagó el Paris Saint-Germain al FC Barcelona por Neymar Jr. en 2017.
OFICIAL: Ansu Fait deja de ser jugador del Barcelona para firman contrato con el AS Mónaco de la Ligue 1.