El humillante regreso de selección eliminada del Mundial: insultos al culpable

La participación de Corea del Sur en el Mundial 2026 terminó de la peor manera posible. Este martes, los jugadores del equipo nacional y el ahora exentrenador de la plantilla aterrizaron en su país natal bajo una intensa lluvia de abucheos de cientos de hinchas molestos. Los fanáticos mostraron toda su furia en el aeropuerto debido a la sorpresiva y temprana eliminación en el torneo internacional.