Polémicas en el FVS y doctora de Génesis enamoró en histórica transmisión de DIEZ y HCH

Fotos: Así se vivió la histórica transmisión de DIEZ y HCH en el triunfo del Génesis FC ante el Platense. Polémicas en el FVS, doctora enamoró y los festejos de los jugadores
La hermosa periodista Shirle Cálix enamoró a todos los aficionados previo al inicio del partido entre Génesis vs Platense en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
Nohelia León no se quedó atrás y con su experiencia deportiva dio una excelente cobertura en la tranmsión histórica de HCH y Diario Diez.
Nuestro fotógrafo Neptalí Romero en la cobertura histórica del partido entre Génesis vs Platense.
Claudia Torres, periodista de Diario Diez, también hizo su debut como comentarista y enamoró a varios aficionados que llegaron al Estadio Roberto Suazo Córdova.
Los aficionados llegaron desde temprano para apoyar al Génesis FC en la Paz.
Génesis llegaba como favorito al duelo y Fernando Mira salió con toda su artillería: 31- Ronaldo Balanta; 24- Cristopher Fonseca, 44- Manuel Gamboa, 13- Juan Mosquera, 12- Gabriel Araujo; 33- Daniel Meléndez, 15- Edwin Maldonado, 8- Roger Sander, 17- Denilson Núñez, 9- Elías Alderete y 11- Brayan Félix.
Mientras que así salió Platense: 1- Merlin Bonilla; 2- André Orellana, 3- Rubén García, 21- Brandon Santos, 5- Luis Pacheco, 17- Piero Garate; 23- Manuel Salinas, 14- Eduardo Urbina, 22- Cristian Gutiérrez; 12- Georgie Welcome y 30- Solani Solano.
Ya en el partido, el conjunto local no esperó demasiado tiempo para ponerse en ventaja, ya que a los dos minutos el 'Camavinga' Núñez abrió el marcador con un derechazo dentro del área, tras un tiro de esquina.
Fue el primer tanto en un partido de Liga Nacional que por primera vez en la historia es transmitido por Diario Diez, GO TV y HCH luego de una alianza que lograron concretar.
Luego del gol, tanto Platense como Génesis gastaron su primera tarjeta del FVS. Sin embargo, Nelson Salgado no sancionó penal en ninguna de las dos jugadas.
Raúl Cáceres no estuvo muy de acuerdo con la decisión de Salgado y su enojo se notaba dentro del campo.
Tras el gol de Núñez, Platense no logró reaccionar y el Génesis seguía atacando hasta que consiguió firmar el segundo de la tarde que provocó la locura de sus seguidores que acudieron al estadio.
Una gran jugada del 'Camavinga' por la izquierda que terminó con el remate de Bryan Félix después del centro preciso. La defensa visitante fue incapaz de cortar la acción y el conjunto perruno se fue al descanso con el 2-0 favor.
Los jugadores del Platense no podían creer que estaban siendo superados fácilmente por el Génesis y se fueron con caras largas a los vestuarios.
Fernando Mira no dejó que sus muchachos le bajaran el ritmo y los mantuvo jugando con la misma intensidad del primer tiempo.
¡HERMOSA! Nuestro fotografo captó a la hermosa doctora de Génesis FC que enamoró a los televidentes y los aficionados que se encontraban en el estadio.
En el descanso, los aficionados sonrieron a la cámara de Diario Diez por la histórica transmisión
Las aficionadas de Génesis se mostraron muy contentos con el rendimiento del equipo en el primer tiempo.
Mientras que los de Platense no estaban nada contentos con el resultado de los escualos. Acumulan dos derrota y un empate en tres fechas disputadas.
En el complemento los caninos siguieron intensos y en el 63' ampliaron la ventaja con gol de Elías Alderete quien definió de manera perfecta ante Bonilla.
Con este resultado, Génesis FC consigue su segundo triunfo en la campaña y se coloca en el tercer puesto de la tabla de posiciones.
Génesis FC hizo historia en el fútbol hondureño. Ganaron, golearon y gustaron en su primer partido con la transmisión de HCH, DIEZ y GoTV.
El equipo de periodistas y producción de Diario DIEZ y GoTV de GRUPO OPSA con el equipo de deportes de HCH en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.