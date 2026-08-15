Huyó de la guerra, tuvo que dejar a su mamá y Mourinho lo convoca en el Madrid

El Real Madrid jugará este domingo en Alemania un partido de preparación y Mourinho convocó al 'gigante' que escapó de la invasión rusa.
El Real Madrid ya se encuentra en Alemania para afrontar este domingo la última prueba de pretemporada anteShalke 04. El encuentro celebra el 25º aniversario del Veltins-Arena en Gelsenkirche, sede del partido.
Para este compromiso, el técnico José Mourinho ya cuenta con todas sus estrellas, incluido Bellingham, Vinicius, Mbappé y Diomande. Sin embargo, en la convocatoria ha sorprendido el llamado de un desconocido para muchos, como el ucraniano Illia Voloshyn.
El arquero de 19 años se está formando en La Fábrica y apunta para ser uno de los relevos de Thibaut Courtois en el futuro. Mide 2.02 metros y se destaca en las inferiores por sus excelentes reflejos y juego de pies.
Voloshyn tuvo que alistar una maleta y buscar la vida fuera de Ucrania. Antes de aspirar a defender una portería del Real Madrid, este joven tuvo que ganar un partido infinitamente más difícil: huir de una guerra.
En abril de 2022, con solo 15 años, tuvo que escapar de su país debido a la invasión rusa. La huida lo obligó al sacrificio más doloroso, separarse de su madre, y a empezar de cero en España donde no conocía a nadie.
El guardameta se refugió en Novelda, un municipio español situado en el interior de la provincia de Alicante, que le tendió la mano y en la que, poco a poco, fue rehaciendo su vida con el fútbol como vía de escape.
Fue precisamente bajo palos donde encontró su sitio. Voloshyn destacó en el club de la zona hasta ganarse una oportunidad mayor. La gestión de su tutor, volcado en ayudar a refugiados, le abrieron las puertas de una prueba en el Rayo Majadahonda, en Madrid. No necesitó más.
El conjunto de la capital había encontrado un diamante, pero apenas tuvo tiempo de disfrutarlo. El Real Madrid se cruzó pronto en el camino y no dejó escapar la ocasión de sumar a su cantera a un portero llamado a crecer.
Desde su llegada a Valdebebas, la progresión del ucraniano ha sido vertiginosa, quemando etapas por las categorías inferiores hasta consolidarse en el Juvenil A, donde su rendimiento confirma las expectativas que despertó.
El punto culminante llegó el pasado mes de abril en Lausana, cuando se proclamó campeón de la UEFA Youth League con el equipo de Álvaro López, el mayor galardón del fútbol formativo continental.
Aquel niño que huyó de los misiles rusos en su natal Ucrania levantaba una copa europea con el escudo blanco en el pecho.
Su presencia ahora en la lista para enfrentar al Shalke 04 es un peldaño más, y evoca inevitablemente la ruta que ya trazó Lunin, otro ucraniano que llegó de lejos para instalarse en la portería merengue.
Para quien tuvo que reconstruirlo todo, asomarse al primer equipo Real Madrid y con Mourinho en el banquillo, es una recompensa que sabe a mucho más que fútbol.
El guardameta ucraniano abandonó su país por la guerra y rehízo su vida en Alicante; hoy, tras ganar la Youth League, entra en una convocatoria de los blancos.
A nivel de selecciones, Voloshyn es un habitual en las categorías juveniles de Ucrania, habiendo jugado partidos de clasificación europea con los combinados Sub-17 y dando posteriormente el salto a la selección Sub-20.