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¡Transmisión histórica! DIEZ y HCH afinan detalles para el Génesis vs Platense

DIARIO DIEZ y HCH afinaron detalles importantes para la transmisión del partido a las 3 de la tarde.

15 de agosto de 2026 a las 11:27
¡Transmisión histórica! DIEZ y HCH afinan detalles para el Génesis vs Platense
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¡Todo listo para la transmisión histórica! HCH y Grupo OPSA afinaron detalles logísticos para transmitir el Génesis vs Platense en La Paz.

 FOTOS: NEPTALÍ ROMERO.
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¡Todo listo! Grupo OPSA en alianza con HCH se hizo presente para una cobertura transmisión histórica en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
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El equipo de HCH ya tiene preparada las cámaras que transmitirán el compromiso entre Génesis vs Platense.
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El staff de Grupo OPSA y hicieron hincapié detallado de la transmisión histórica de este compromiso.
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Arturo Nolasco, Jefe de Contenidos Audiovisuales de Grupo OPSA y Director de GOTV, monitorea que todo esté listo para la transmisión del partido entre Génesis vs Platense.
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Gustavo Sánchez, presidente del Génesis PN, charló con los periodistas deportivos de Diario DIEZ.
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La afición del Génesis PN no se puede perder esta transmisión histórica. Habrá muchas rifas importantes tras el final del compromiso.
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El equipo de GRUPO OPSA con HCH en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
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De izquierda a derecha: Erick Castillo, Aníbal Vásquez, Carlos Castellanos, Claudia Torres, Jafeth Moreno, Arturo Nolasco y Maynor Rosa.
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El Génesis vs Platense arranca a las 3 de la tarde de este sábado en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
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Gustavo Sánchez, presidente del Génesis PN, madrugó para cuidar cada detalle de esta transmisión histórica.
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GRUPO Y HCH harán este sábado una transmisión histórica desde el Estadio Roberto Suazo Córdova.
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La hermosa Shirle Cálix embellecerá el partido entre Génesis vs Platense en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
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HCH también le está dando gran cobertura al compromiso entre Génesis vs Platense en una transmisión histórica.
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Carlos Castellanos y Claudia Torres desde el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
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Hermosa sonrisa de la periodista deportiva Shirle Cálix. Seguramente robará muchas miradas en el RoSuCo Stadium.
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Nuestro fotógrafo Neptalí Romero en la cobertura histórica del partido entre Génesis vs Platense.
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