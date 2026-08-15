¡Transmisión histórica! DIEZ y HCH afinan detalles para el Génesis vs Platense

¡Todo listo para la transmisión histórica! HCH y Grupo OPSA afinaron detalles logísticos para transmitir el Génesis vs Platense en La Paz.
¡Todo listo! Grupo OPSA en alianza con HCH se hizo presente para una cobertura transmisión histórica en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
El equipo de HCH ya tiene preparada las cámaras que transmitirán el compromiso entre Génesis vs Platense.
El staff de Grupo OPSA y hicieron hincapié detallado de la transmisión histórica de este compromiso.
Arturo Nolasco, Jefe de Contenidos Audiovisuales de Grupo OPSA y Director de GOTV, monitorea que todo esté listo para la transmisión del partido entre Génesis vs Platense.
Gustavo Sánchez, presidente del Génesis PN, charló con los periodistas deportivos de Diario DIEZ.
La afición del Génesis PN no se puede perder esta transmisión histórica. Habrá muchas rifas importantes tras el final del compromiso.
El equipo de GRUPO OPSA con HCH en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
De izquierda a derecha: Erick Castillo, Aníbal Vásquez, Carlos Castellanos, Claudia Torres, Jafeth Moreno, Arturo Nolasco y Maynor Rosa.
El Génesis vs Platense arranca a las 3 de la tarde de este sábado en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
Gustavo Sánchez, presidente del Génesis PN, madrugó para cuidar cada detalle de esta transmisión histórica.
GRUPO Y HCH harán este sábado una transmisión histórica desde el Estadio Roberto Suazo Córdova.
La hermosa Shirle Cálix embellecerá el partido entre Génesis vs Platense en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
HCH también le está dando gran cobertura al compromiso entre Génesis vs Platense en una transmisión histórica.
Carlos Castellanos y Claudia Torres desde el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Hermosa sonrisa de la periodista deportiva Shirle Cálix. Seguramente robará muchas miradas en el RoSuCo Stadium.
Nuestro fotógrafo Neptalí Romero en la cobertura histórica del partido entre Génesis vs Platense.