CONDEPOR afina detalles para los XXII Juegos Deportivos CODICADER 2026

Honduras prepara los Juegos CODICADER 2026 con respaldo de CONDEPOR: así se afinan los detalles para uno de los eventos deportivos más importantes del año.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) dijo presente en la reunión previa de los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026.
El viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, participó en este importante encuentro en representación del ministro Gerardo Fajardo, dando seguimiento a los preparativos del evento.
Durante la reunión se abordaron los últimos detalles relacionados con la organización de esta gran fiesta deportiva que reunirá a estudiantes de distintos países de Centroamérica.
La presencia de las autoridades hondureñas refleja el compromiso de continuar fortaleciendo el deporte estudiantil y garantizar una adecuada planificación.
CONDEPOR trabaja de manera coordinada con CONDEPAH y las diferentes federaciones deportivas para unir esfuerzos de cara a la competencia.
El objetivo principal es que Honduras pueda ofrecer las mejores condiciones a los atletas, delegaciones y cuerpos técnicos que participarán en los juegos.
La coordinación entre las instituciones será fundamental para que cada una de las disciplinas deportivas pueda desarrollarse de manera organizada y segura.
Los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos representan una importante oportunidad para impulsar el talento joven y promover la práctica deportiva.
Con el trabajo conjunto entre CONDEPOR, CONDEPAH y las federaciones, Honduras avanza en los preparativos para que CODICADER 2026 sea todo un éxito.