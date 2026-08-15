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CONDEPOR afina detalles para los XXII Juegos Deportivos CODICADER 2026

Con el trabajo conjunto entre CONDEPOR, CONDEPAH y las federaciones, Honduras avanza en los preparativos para que CODICADER 2026 sea todo un éxito.

15 de agosto de 2026 a las 10:25
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Honduras prepara los Juegos CODICADER 2026 con respaldo de CONDEPOR: así se afinan los detalles para uno de los eventos deportivos más importantes del año.
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La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) dijo presente en la reunión previa de los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026.
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El viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, participó en este importante encuentro en representación del ministro Gerardo Fajardo, dando seguimiento a los preparativos del evento.
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Durante la reunión se abordaron los últimos detalles relacionados con la organización de esta gran fiesta deportiva que reunirá a estudiantes de distintos países de Centroamérica.
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La presencia de las autoridades hondureñas refleja el compromiso de continuar fortaleciendo el deporte estudiantil y garantizar una adecuada planificación.
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CONDEPOR trabaja de manera coordinada con CONDEPAH y las diferentes federaciones deportivas para unir esfuerzos de cara a la competencia.
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El objetivo principal es que Honduras pueda ofrecer las mejores condiciones a los atletas, delegaciones y cuerpos técnicos que participarán en los juegos.
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La coordinación entre las instituciones será fundamental para que cada una de las disciplinas deportivas pueda desarrollarse de manera organizada y segura.
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Los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos representan una importante oportunidad para impulsar el talento joven y promover la práctica deportiva.
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Con el trabajo conjunto entre CONDEPOR, CONDEPAH y las federaciones, Honduras avanza en los preparativos para que CODICADER 2026 sea todo un éxito.
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