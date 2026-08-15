¡Ambiente a tope! Así prepara el Olimpia el clásico ante Motagua y la sorpresa

El Olimpia cierra filas para enfrentar este domingo al Olimpia en el primer clásico del Apertura. Para los azules es una revancha por la derrota en la Supercopa, pero el león le tiene preparada una gran sorpresa. ¿De qué se trata?
Los jugadores olimpistas entrenan a todo vapor con mucha sonrisa después del inicio perfecto en todas las competencias donde suman seis victorias consecutivas; tres en Liga, dos en Copa Centroamericana y una en la Supercopa.
El entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, dialogando con los periodistas que cubren el entrenamiento en la previa del clásico ante Motagua.
Michaell Chirinos, una de las figuras y experimentados del León fue el encargado de hablar en la previa del partido y manifestó que no le tienen temor al Motagua y que van por el triunfo.
Las risas y bromas son el pan de cada día en los entrenos del viejo león, lo que demuestra que el buen arranque que han tenido no es casualidad sino que han conformado un buen grupo.
Espinel es claro; los clásicos siempre son bravos y gana el equipo que llegue mejor preparado y está más concentrado.
Edwin Rodríguez conduce la pelota mientras es observado por el defensor Clinton Bennett y Bryan Cortés.
¿Y qué pues? Parece que dice Eduardo Espinel antes de iniciar el entreno. El uruguayo mantiene al león jugando bien en todas las competencias en este inicio de temporada.
Con los apuntes claves para el clásico, puliendo un once titular muy ofensivo, Espinel prepara el partido de este domingo frente al Motagua.
El defensor Cristhian Canales, quien está jugando como lateral izquierdo titular, disputa la pelota con el goleador del torneo, Jeremy Rodríguez, jugador que solo tiene 16 años.
Los extranjeros del Olimpia van por su primer clásico. Nicolás Dibble y el delantero Imanol Enríquez, se preparan para poder celebrar ante el ciclón en la Liga Nacional.
El Olimpia se prepara con buena anticipación, primero haciendo estiramientos para después hacer fútbol y seguir con buena racha el campeonato.
Los jovencitos han comenzado a tomar protagonismo en el Olimpia; aquí trabajan Jeremy Rodríguez y Didier Pagoada quienes tendrán minutos frente al Motagua este domingo.
El delantero Jorge El Toro Benguché entrena con los más jovencitos del Club Olimpia.
Los jugadores están concentrados esperando que llegue el derbi ante los azules, el partido más bravo en todo el campeonato.
El delantero colombiano, Yustin Arboleda, es uno de los más experimentados en este equipo albo; todavía no es titular indiscutible.
Los porteros también están alertas; Onán Rodríguez todavía no debuta en este campeonato ya que Edrick Menjívar es el indiscutible bajo los tres palos.
Olimpia cuida cada detalle del clásico. Los jugadores se preparan muy bien antes de salir al entrenamiento.
El entrenador Eduardo Espinel, hace algunas señales antes de comenzar a trabajar en la previa del clásico ante Olimpia.
El uruguayo no cuida detalles, sabe que este partido puede significar mucho para seguir en las primeras posiciones del Apertura.
Estos son parte de los estelares del Olimpia como Edwin Rodríguez, Jamir Maldonado, Yustin Arboleda y Nicolás Dibble, quienes podrían iniciar ante el Ciclón Azul.
El Olimpia está a tope y una de las novedades en el once titular sería la vuelta del mediocampista Jorge Álvarez.
Edwin Rodríguez, líder del mediocampo del Olimpia junto a Michaell Chirinos y Nicolás Dibblé.
Los jovencitos del Olimpia, Bryan Cortés y Clinton Bennett durante el entrenamiento del Olimpia en el CAR.
Los entrenamientos son a tope y Olimpia podría formar con: Edrick Menjívar, Emanuel Coello, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Cristhian Canales; Jorge Álvarez, Jack Jean-Baptisté, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos, Jorge Benguché y Yustin Arboleda.