El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa

El Génesis FC tiene una de las tiendas más completas de los equipos de fútbol donde los aficionados pueden encontrar todos los implementos deportivo del equipo y darle su aliento. Tienen muchas sorpresas.
Esta es la camisa de local que cuenta con un diseño muy moderno y tiene un precio de 1,190.00 lempiras, disponible en todas las tallas.
Esta blanca es una de las camisas alternativas que tiene el equipo cuando le toca enfrentar a rivales que tienen colores similares como el Motagua.
En la tienda están todas las tallas y la camisa blanca es una de las que está siendo muy pedida por la afición del equipo paceño.
En la tienda K9 que se ubica en la ciudad de La Paz, además de vender todos los implementos deportivos del club, también se vende la boletería para los partidos.
Gustavo Sánchez, presidente del Club Génesis FC, explicó que muchos aficionados están haciendo sus pedidos de las camisas tras conocer la noticia de la nueva transmisión de TV que tendrá el club.
Las camisas son cuatro diferentes; local que es azul celeste, visita que es la azul y blanco a rayas horizontales, la blanca que es alternativa y la negra que es la entrenamiento.
Además de las camisas, también hay tazasa personalizadas para que los aficionados apasionados por el café puedan identificarse con el club, pues esta es una zona muy cafetalera.
La tienda K9 está ubicada en la plaza comercial El Berinche en el corazón de la ciudad de La Paz.
Estos lindos vasos para bebidas frías y calientes están disponibles en la tienda del club Génesis en La Paz.
La tienda está abierta todos los días y los aficionados además de las, camisas, encuentran aquí los boletos y las membresías que el club ofrece a buenos precios.
Este balón oficial del equipo es uno de los que se estará regalando a los aficionados que asistan al partido de este sábado frente al Platense.
La camisa de visitante tiene unas rayas horizontales y está disponibles en tallas desde los dos años hasta la 2XL para que nadie se quede sin playera.
Gustavo Sánchez explicó a DIEZ que el Génesis FC ha llegado a darle una alegría a la gente de La Paz que ahora tiene una forma de divertirse y se han volcado apoyando al equipo.
Así lucen las camisas en la tienda del Génesis FC. Así que si no la tienes para el partido de este sábado ante Platense, llegá por una para que vayas bien identificado al estadio Roberto Suazo Córdova.
Esta es la camisa alternativa que es una de las que ha generado mucha expectativa entre los aficionados que están arropando al Génesis FC.
Las tazas y gorras del Génesis FC son otro de los productos que ofrece el equipo canino en la ciudad de La Paz.
Los aficionados las pueden pedir al equipo y se las envían a cualquier parte del país y también fuera del mismo, explicó el presidente del club, Gustavo Sánchez.
Los aficionados del Génesis ya están llegando a comprar sus boletos y camisas del club canino.
Este fanático muestra el boleto y está listo para ir a ver el partido frente al Platense FC.
Personalmente, el presidente del club, Gustavo Sánchez, atiende a los fanáticos que llegan por los boletos y la comprsa de su camisa y otros accesorios.