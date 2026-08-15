  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa

El equipo canino ofrece toda la indumentaria y la venta de boletos en su tienda K9 que se ubica en la Plaza El Berrinche de la Paz.

15 de agosto de 2026 a las 10:12
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
1 de 21

El Génesis FC tiene una de las tiendas más completas de los equipos de fútbol donde los aficionados pueden encontrar todos los implementos deportivo del equipo y darle su aliento. Tienen muchas sorpresas.

 Fotos: José Aníbal Vásquez
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
2 de 21

Esta es la camisa de local que cuenta con un diseño muy moderno y tiene un precio de 1,190.00 lempiras, disponible en todas las tallas.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
3 de 21

Esta blanca es una de las camisas alternativas que tiene el equipo cuando le toca enfrentar a rivales que tienen colores similares como el Motagua.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
4 de 21

En la tienda están todas las tallas y la camisa blanca es una de las que está siendo muy pedida por la afición del equipo paceño.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
5 de 21

En la tienda K9 que se ubica en la ciudad de La Paz, además de vender todos los implementos deportivos del club, también se vende la boletería para los partidos.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
6 de 21

Gustavo Sánchez, presidente del Club Génesis FC, explicó que muchos aficionados están haciendo sus pedidos de las camisas tras conocer la noticia de la nueva transmisión de TV que tendrá el club.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
7 de 21

Las camisas son cuatro diferentes; local que es azul celeste, visita que es la azul y blanco a rayas horizontales, la blanca que es alternativa y la negra que es la entrenamiento.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
8 de 21

Además de las camisas, también hay tazasa personalizadas para que los aficionados apasionados por el café puedan identificarse con el club, pues esta es una zona muy cafetalera.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
9 de 21

La tienda K9 está ubicada en la plaza comercial El Berinche en el corazón de la ciudad de La Paz.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
10 de 21

Estos lindos vasos para bebidas frías y calientes están disponibles en la tienda del club Génesis en La Paz.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
11 de 21

La tienda está abierta todos los días y los aficionados además de las, camisas, encuentran aquí los boletos y las membresías que el club ofrece a buenos precios.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
12 de 21

Este balón oficial del equipo es uno de los que se estará regalando a los aficionados que asistan al partido de este sábado frente al Platense.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
13 de 21

La camisa de visitante tiene unas rayas horizontales y está disponibles en tallas desde los dos años hasta la 2XL para que nadie se quede sin playera.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
14 de 21

Gustavo Sánchez explicó a DIEZ que el Génesis FC ha llegado a darle una alegría a la gente de La Paz que ahora tiene una forma de divertirse y se han volcado apoyando al equipo.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
15 de 21

Así lucen las camisas en la tienda del Génesis FC. Así que si no la tienes para el partido de este sábado ante Platense, llegá por una para que vayas bien identificado al estadio Roberto Suazo Córdova.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
16 de 21

Esta es la camisa alternativa que es una de las que ha generado mucha expectativa entre los aficionados que están arropando al Génesis FC.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
17 de 21

Las tazas y gorras del Génesis FC son otro de los productos que ofrece el equipo canino en la ciudad de La Paz.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
18 de 21

Los aficionados las pueden pedir al equipo y se las envían a cualquier parte del país y también fuera del mismo, explicó el presidente del club, Gustavo Sánchez.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
19 de 21

Los aficionados del Génesis ya están llegando a comprar sus boletos y camisas del club canino.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
20 de 21

Este fanático muestra el boleto y está listo para ir a ver el partido frente al Platense FC.
El Génesis FC, un club que se está modernizando y cuenta con una tienda completa
21 de 21

Personalmente, el presidente del club, Gustavo Sánchez, atiende a los fanáticos que llegan por los boletos y la comprsa de su camisa y otros accesorios.
Cargar más fotos