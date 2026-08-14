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¡La Villa Olímpica se renueva! Inician trabajos de reparación de la capa asfáltica

El apoyo de la Alcaldía Municipal fue clave para poner en marcha estas labores y avanzar en la recuperación de la infraestructura del complejo deportivo.

14 de agosto de 2026 a las 18:59
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¡Continúa la transformación! Inician trabajos de asfaltado en la Villa Olímpica. Aquí te contamos los detalles de los avances de renovación del recinto deportivo.
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La Villa Olímpica continúa con su proceso de transformación y esta noche comenzaron los trabajos de reparación de la capa asfáltica en sus calles internas
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Las labores se desarrollan en el Complejo Deportivo José Simón Azcona, con el objetivo de recuperar importantes áreas de circulación dentro de este recinto deportivo.
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El proyecto permitirá mejorar las condiciones de las calles internas del complejo.
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El viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, estuvo presente durante el inicio de los trabajos y acompañó de cerca el desarrollo de este importante proyecto.
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La presencia de CONDEPOR marca el seguimiento de las acciones que buscan continuar mejorando la infraestructura deportiva del país.
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Los trabajos permitirán recuperar zonas que presentaban un evidente deterioro y que ahora serán intervenidas para ofrecer mejores condiciones a los usuarios.
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La reparación de la capa asfáltica representa otro paso dentro de las mejoras que se están ejecutando en el Complejo Deportivo José Simón Azcona.
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CONDEPOR destacó que estas obras beneficiarán directamente a los atletas y federaciones que utilizan diariamente las instalaciones de la Villa Olímpica.
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Asimismo, la institución agradeció al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, y a la Alcaldía Municipal por el respaldo brindado para hacer posible este proyecto.
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De esta manera, CONDEPOR reafirma su compromiso de continuar trabajando en la transformación de los espacios deportivos y en beneficio de toda la población.
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