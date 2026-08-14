¡La Villa Olímpica se renueva! Inician trabajos de reparación de la capa asfáltica

¡Continúa la transformación! Inician trabajos de asfaltado en la Villa Olímpica. Aquí te contamos los detalles de los avances de renovación del recinto deportivo.
La Villa Olímpica continúa con su proceso de transformación y esta noche comenzaron los trabajos de reparación de la capa asfáltica en sus calles internas
Las labores se desarrollan en el Complejo Deportivo José Simón Azcona, con el objetivo de recuperar importantes áreas de circulación dentro de este recinto deportivo.
El proyecto permitirá mejorar las condiciones de las calles internas del complejo.
El viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, estuvo presente durante el inicio de los trabajos y acompañó de cerca el desarrollo de este importante proyecto.
La presencia de CONDEPOR marca el seguimiento de las acciones que buscan continuar mejorando la infraestructura deportiva del país.
Los trabajos permitirán recuperar zonas que presentaban un evidente deterioro y que ahora serán intervenidas para ofrecer mejores condiciones a los usuarios.
La reparación de la capa asfáltica representa otro paso dentro de las mejoras que se están ejecutando en el Complejo Deportivo José Simón Azcona.
CONDEPOR destacó que estas obras beneficiarán directamente a los atletas y federaciones que utilizan diariamente las instalaciones de la Villa Olímpica.
Asimismo, la institución agradeció al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, y a la Alcaldía Municipal por el respaldo brindado para hacer posible este proyecto.
De esta manera, CONDEPOR reafirma su compromiso de continuar trabajando en la transformación de los espacios deportivos y en beneficio de toda la población.