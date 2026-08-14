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CR7 tiene una fortuna de 1.200 millones y esto pagará a Georgina si se separan ¿Qué pasa con los hijos?

Revelan la pensión vitalicia y las propiedades que se quedaría la modelo en caso de divorcio.

14 de agosto de 2026 a las 16:07
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han firmado un pacto si en el futuro se separan. Esto pagar el futbolista a la modelo.
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Pocos días después de anunciar por sorpresa su matrimonio en redes sociales, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a estar en el centro de la atención mediática. La razón es la filtración de los detalles de su acuerdo prematrimonial.
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El documento legal busca regular toda su situación financiera y patrimonial si la pareja decide separarse. Esta firma demuestra tanto el tamaño de su fortuna como el pragmatismo con el que manejan su vida familiar.
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En caso de divorcio, el pacto garantiza una protección económica de gran impacto para la modelo e influencer. La prioridad del convenio es asegurar su tranquilidad financiera a largo plazo.
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Georgina Rodríguez recibiría una pensión vitalicia de aproximadamente 100.000 euros al mes. Esta cifra le permitiría mantener de forma independiente el estilo de vida que ha construido junto al futbolista.
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El acuerdo también regula detalladamente qué pasará con las propiedades de la pareja si el matrimonio termina. No solo se tomaron en cuenta las sumas de dinero, sino también sus casas más valiosas.
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Si la relación finaliza, la propiedad de la mansión familiar en la zona de La Finca, en Madrid, pasará a ser de Georgina. Esta casa tiene un valor multimillonario y ha sido clave en sus vidas.
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El convenio comenzó a negociarse tras el nacimiento de la primera hija que tuvieron en común. Desde el inicio de su relación pensaron en formalizar las reglas de su patrimonio.
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El objetivo principal de la pareja no es prever un fracaso, sino proteger a sus hijos. Al dejar todo claro, evitan futuros pleitos judiciales que puedan dañar la privacidad de los menores.
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Este tipo de contratos es habitual entre personalidades con enormes riquezas alrededor del mundo. Cristiano Ronaldo administra sus finanzas con una visión similar a la de una gran empresa.
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La fortuna global del delantero portugués supera los 1.200 millones de dólares. Con la separación de bienes, el jugador protege la mayor parte de sus negocios e inversiones internacionales.
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Al mismo tiempo, el futbolista reconoce el trabajo diario de la influencer en el hogar. El acuerdo premia su rol clave en la crianza de la familia y en la imagen de la pareja.
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Georgina Rodríguez no actúa solo como beneficiaria, sino como una socia muy importante. La modelo aporta un gran valor a la vida familiar y a sus proyectos económicos compartidos.
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Ella ha construido su propia carrera exitosa en el modelaje, los negocios y su programa de televisión. Por ello, la joven hispano-argentina cuenta con una fuerte independencia económica.
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El pacto prematrimonial formaliza de forma legal un equilibrio de poder que la pareja ya tenía. Así, ambos aseguran la protección mutua que siempre han aplicado en su vida diaria.
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