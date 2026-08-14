Estadio del Génesis FC se transforma para el duelo ante Platense

Las remodelaciones en el recinto del Génesis FC en La Paz para el partido frente a los tiburones: más butacas, techo nuevo en el sector de silla, camerinos y los planes a futuro. (Fotos por José Vasquez)
La Paz viviará una verdadera fiesta este sábado en el Estadio Roberto Suazo Córdova cuando el Génesis FC reciba al Platense, en el partido correspondiente a la tercera jornada del Apertura 2026 de la Liga Nacional.
El inmueble del cuadro perruno luce impecable para un encuentro que quedará para la historia, ya que por primera vez Diario Deportivo DIEZ, GOTV y HCH se unen para una transmisión que marcará un nuevo hito en el fútbol catracho.
Nuestro periodista Carlos Castellanos se encuentra en La Paz desde el jueves para darle toda la cobertura posible al esperado compromiso e informando sobre los nuevos detalles que tiene el inmueble.
El estadio donde juega el Génesis FC es multiusos y es considerado el tercer recinto con mayor capacidad del país, con espacio para albergar a unos 25,000 espectadores.
Tras pasar más de tres décadas en el abandono, el inmueble experimentó una profunda metamorfosis estructural impulsada por el club y autoridades locales.
Su resurgimiento le permitió convertirse en escenario oficial de la Liga Nacional y cuenta con un césped sinténtico de alta calidad.
Para este enfrentamiento contra el Platense, el estadio ha tenido algunas remodelaciones como la ampliación en el sector de silla, que ahora cuenta con un total de 350 butacas.
Cabe recordar que durante el pasado mes de marzo, la dirigencia del Génesis FC completó un hito histórico al instalar sillas plásticas en las graderías para mejorar la comodidad de los aficionados.
Además, los hinchas que acudan al sector de silla podrán evitar los rayos del sol o la lluvia con el techo nuevo que ha instalado la directiva canina.
"Estamos haciendo varios cambios para el equipo, para el pueblo paceño y el estadio. La temporada pasada empezamos con 150 butacas y ahora ya contamos con 350. Planeamos seguir creciendo y seguir animando a la población de La Paz para venir al estadio", expresó Juán Chávez, quien pertenece al grupo de apoyo del Génesis FC.
"Este proyecto inició cuando fuimos a Choluteca a ver el primer el partido del Génesis contra la UPN y vimos que el estadio tenía muchas butacas, a la afición le gustaba y decidimos traer eso a La Paz para darle un plus a nuestro estadio", añade.
"Primero empezamos con el presidente del club con 100 butacas y luego el pueblo paceño empezó a donarlas. Pusimos publicaciones junto con el equipo y donaron muchas personas; el equipo ha llegado al corazón de los aficionados y quisieron donar eso al estadio", explica sobre la instalación de las sillas.
Sobre el techo, Chávez dijo que "es una de las modificaciones que hicimos ahorita y quedó bastante bien. Utilizamos el techo que había anteriormente porque botamos una parte para levantar el nuevo. Tenemos planeado cerrar todo el esadio".
El vestuario del cuadro local también luce espectacular: "La parte de los camerinos es la que más van a poder disfrutar los jugadores, que se sientan cómodos, esto se va a estrenar en este partido. Faltan todavía un par de mejoras que le queremos hacer a este camerino, y en el futuro darle al equipo visitante un buen camerino".
"Tenemos planeado seguir mejorando el techo y los camerinos. Crear unos baños en la parte de las butacas, por el momento esos son los planes. Nosotros estamos para apoyar al equipo. Hemos tenido buena asistencia, tenemos que seguir llegando al estadio y seguir siendo uno de los más taquilleros de la zona", explicó.
Por último, Chávez se sintió orgulloso porque "tenemos el estadio, un equipo en Primera División, la gente que antes tenía otros equipos ahora empiezan a sentir un poco más de amor por la camiseta del Génesis FC".
"Que vengan a disfruta del partido, aquí son lugares donde se puede venir disfrutar con la familia y amigos, que vengan a apoyar al equipo para poder crecer", sentenció para Diario DIEZ previo al encuentro ante los tiburones.