Eva Carneiro reaparece y fulmina a Mourinho por el escándalo de hace 11 años

Como era de esperar, Mou tiene una opinión distinta. "La historia era muy, muy sencilla. No soy médico, pero mis ojos saben cuándo un jugador está lesionado y cuándo no. Yo sabía que Eden no estaba lesionado, pero los médicos saltaron al campo y nos quedamos con nueve jugadores. Para mí, una doctora es igual que un médico varón. Así que, como siempre, utilicé mi vocabulario habitual cuando no estoy satisfecho".