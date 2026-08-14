Eva Carneiro reaparece y fulmina a Mourinho por el escándalo de hace 11 años

José Mourinho y Eva Carneiro tuvieron un fuerte encontronazo en 2015 que terminó con el despido de la doctora del Chelsea. El técnico portugués lo recuerda en su nuevo documental en Netflix y ella salió al paso contando su verdad.
Eva Carneiro ha recurrido a las redes sociales después de que Jose Mourinho utilizara su documental de Netflix para reavivar el amargo conflicto que ambos protagonizaron cuando coincidieron en el Chelsea hace 11 años.
En agosto de 2015, Carneiro se vio envuelta en un escándalo provocado por el técnico portugués. La doctora de los 'Blues' saltó al campo durante un partido contra el Swansea por la Premier League para atender a Eden Hazard.
Mourinho se enfadó muchísimo, ya que la decisión de ella de tratar a Hazard dejó a su equipo con nueve jugadores. El entrenador la criticó públicamente y ella después fue apartada de sus funciones en los partidos y terminó abandonando el club.
Carneiro emprendió entonces acciones legales por despido improcedente y despido indirecto, además de presentar una demanda personal contra Mourinho, logrando finalmente un acuerdo ante los tribunales.
Mourinho recordó esta polémica en un reciente documental de Netflix que lleva su nombre. El DT del Real Madrid lo describió como algo "muy, muy sencillo", afirmando que Hazard no estaba realmente lesionado, que la culpa fue de Carneiro y que su reacción estaba justificada.
La versión del técnico cuenta con el respaldo de una figura emblemática del Chelsea, John Terry, quien sostiene que existía un "entendimiento" de que solo las lesiones claramente graves requerirían la atención del equipo médico.
Ahora, Carneiro ha expresado su opinión a través de su cuenta de X. "Han pasado 11 años y aquí estamos, reviviendo lo peor. Espero que hayan ganado algo de dinero", publicó junto a una fotografía suya de su etapa en el cuadro londinense.
En una publicación posterior, la doctora también apuntó contra el excapitán del Chelsea: "Estamos sujetos a un código de conducta médico-legal. Realmente le vendría bien a John Terry aprender las reglas del juego. Ya ha pasado bastante tiempo, compañero".
A continuación, Carneiro compartió un comunicado de la Asociación Británica de Medicina del Deporte y el Ejercicio, donde se detalla el deber de asistencia del médico hacia los pacientes. "Cuando el árbitro solicita al equipo médico, en cualquier nivel del fútbol, que atienda a un jugador, es su deber acudir y evaluarlo", reza el texto.
"Un directivo o entrenador del club no debe intervenir en este asunto, y el momento del partido carece de relevancia para las decisiones del equipo médico, que actúa conforme al código de conducta del Consejo Médico General", añade el comunicado compartido por la doctora.
"Desalentar a un médico en el cumplimiento de su deber de asistencia hacia un deportista demuestra una falta de consideración por el bienestar del jugador y por las buenas prácticas médicas. Es fundamental que todos los organismos responsables sigan colaborando con el colectivo médico para consolidar este principio en todos los niveles del deporte", cierra el texto.
Luego, Carneiro declaró: La situación es realmente sencilla. El árbitro Michael Oliver nos hizo entrar al campo en dos ocasiones; el jugador Eden Hazard solicitó asistencia médica, establecimos contacto visual desde la banda y él confirmó que necesitaba atención, dos veces. En ese momento, como profesional de la medicina, mis manos estaban atadas".
Como era de esperar, Mou tiene una opinión distinta. "La historia era muy, muy sencilla. No soy médico, pero mis ojos saben cuándo un jugador está lesionado y cuándo no. Yo sabía que Eden no estaba lesionado, pero los médicos saltaron al campo y nos quedamos con nueve jugadores. Para mí, una doctora es igual que un médico varón. Así que, como siempre, utilicé mi vocabulario habitual cuando no estoy satisfecho".
"Hay palabras que surgen en momentos de altísima tensión. Por lo general, las personas con cultura futbolística, con ADN o experiencia en el fútbol, superan eso en un segundo. En aquel caso, fue diferente", remató el portugués sobre el escándalo con Carneiro.
Para cerrar de una vez por todas el tema, Carneiro dijo que "solo un médico en el campo con diferentes implicaciones médico-legales, intenta leer y aprender. No soy yo diciendo que estas son las reglas de la Premier League y las reglas del Consejo Médico General. Esto se explicó repetidamente. Volviendo a ser médico, adiós".