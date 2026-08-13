Entre alegría y motivación: así se prepara Génesis FC para enfrentar a Platense

Génesis entrenó a todo vapor para afrontar el duelo ante Platense correspondiente a la jornada 3 de la Liga Nacional de Honduras: alegría, motivación y entrega predominó en la práctica.
Este jueves, Génesis FC realizó una nueva sesión de entrenamiento con la mira puesta en el partido ante Platense correspondiente a la tercera jornada del Apertura 2026.
El plantel del conjunto canino trabajó con buen ambiente y concentración durante la jornada de preparación de este jueves a dos días del encuentro.
Los jugadores del equipo de la Paz se preparan para afrontar el próximo compromiso del campeonato y con la mentalidad de cambiar la cara del último resultado ante Real España.
El brasileño Gabriel Araújo refleja la alegría y buena convivencia que hay dentro del plantel y así fue captado durante la práctica de este jueves previo a la jornada 3.
Júnior Lacayo realizando los ejercicios correspondientes y preparándose para llegar a tono para el duelo del próximo sábado y busca estrenarse como goleador en el Apertura 2026.
Intensidad y compromiso marcaron una nueva práctica del equipo dirigido por su cuerpo técnico comandado por el DT portugués, Fernando Mira.
Génesis FC no baja la intensidad y buscará se segunda victoria en la primeras tres jornadas luego de derrotar a CD Choloma y haber caído ante Real España en la última fecha.
¡Qué facha la del Pai! Así fue captado Gabriel Araújo durante el entrenamiento de este jueves del Génesis FC, club que actualmente ocupa la octava posición de la tabla.
El defensor Manuel Gamboa entrenó a todo vapor porque es el encargado de evitar que el conjunto canino reciba goles y el sábado tendrá que frenar el ataque del Tiburón.
Allans Vargas es otro de los referentes en la defensa del conjunto canino y ha disputado los primeros dos partidos del Apertura 2026 de la Liga Nacional.
El equipo de La Paz trabajó aspectos tácticos y físicos pensando en sacar los tres puntos ante los porteños comandados por Raúl Cáceres.
Cabe recordar que Génesis FC enfrenta al Platense este sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz por el duelo correspondiente a la tercera jornada del Apertura 2026.
Los precios de las entradas son: SOL: 100 L. Preferencia: 100 L. Sombra: 150 L y Silla: 300 L.