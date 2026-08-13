Fichajes: ¿Choco al Marathón? Arriaga define club y bombazo por Rubilio

MERCADO DE FICHAJES: Presidente de Saprissa lo confirma, bombazo por Rubilio Castillo y extranjero se va sin debutar en la Liga Nacional. ¿Choco al Marathón?
El español Diego Llorente arribó a Honduras para unirse a la filas del Independiente de Siguatepeque.
Ricardo Majano, exportero de Cuervos e Independiente, se marchó al extranjero para unirse al Progreso FC de la primera división de Belice.
Eduardo Espinel confirmó que Olimpia cerró filas para encarar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Jeaustin Campos podría cambiar de aires: Herediano de Costa Rica lo tiene entre sus planes al actual entrenador del Real España.
El tiktoker Davis Flow fue presentado como nuevo refuerzo del Platense de Puerto Cortés. El creador de contenido adelantó que su fichaje no será solamente mercadeo.
Abneet Bharti, defensor central nacido en India, no jugará en Choloma a pesar de que sí llegó al país. El asiático de 28 años al final no firmó contrato con el cuadro Maquilero; Héctor Vargas quería ver sus condiciones antes de aprobar su contratación, pero el jugador se puso renuente y dejo claro que si no lo firmaban antes no iba a saltar a los entrenos.
Roberto Artavia, presidente del Saprissa, adelantó que el Monstruo Morado no está negociando el fichaje del guardián Édrick Menjívar.
Oficial: Kervin Arriaga fue inscrito por el Levante de la Liga de España. El mediocampista seguiría en el conjunto español para la próxima temporada.
El lateral derecho Víctor Arauz vuelve a la Liga Nacional ya que jugará en el CD Choloma. En su momento formó parte del Marathón.
El goleador David Morales, uno de chicos de la casa de Victoria, dejó al cuadro ceibeño para convertirse en nuevo jugador de los Lobos de la UPNFM.
El Platense estaría interesado en el fichaje del experimentado goleador hondureño Rubilio Castillo.
El delantero Douglas Martínez podría volver a la Liga Nacional de Honduras ya que uno de los clubes grandes estaría interesado en ficharle.
DIARIO DIEZ conoció que el delantero hondureño Antony "Choco" Lozano está a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo estelar del CD Marathón. La directiva del conjunto verdolaga ha mantenido intensas conversaciones con el atacante en los últimos días con el objetivo de vincularlo a la plantilla y potenciar de forma determinante el frente de ataque para los torneos en disputa.
Marco Tulio Vega fue presentado oficialmente por la Real Sociedad de Tocoa.