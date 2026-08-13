Fichajes: ¿Choco al Marathón? Arriaga define club y bombazo por Rubilio

Abneet Bharti, defensor central nacido en India, no jugará en Choloma a pesar de que sí llegó al país. El asiático de 28 años al final no firmó contrato con el cuadro Maquilero; Héctor Vargas quería ver sus condiciones antes de aprobar su contratación, pero el jugador se puso renuente y dejo claro que si no lo firmaban antes no iba a saltar a los entrenos.