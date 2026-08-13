La hincha más sexy de Platense: el secreto, última polémica y su verdadera profesión

¿Qué mensaje le envías a las mujeres hondureñas que van al estadio? "No, la verdad es que yo siempre les aconsejo, porque hay muchas seguidoras que me escriben y me dicen: 'Colocha, esto me gustaría ser como usted' y muchas cosas. Yo siempre les digo que todo se basa en la disciplina, en la constancia, en nunca rendirse, porque en este rubro la mujer es bien discriminada y más cuando somos mujeres bonitas o cuando somos mujeres con bonito cuerpo y cosas así, entonces sí somos bien discriminadas, pero la constancia y seguir intentando las cosas a pesar de que no vayan bien en ese momento creo que es el punto, el punto clave para lograrlo."