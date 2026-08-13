La decisión del Real Madrid tras Rodri, la postura de Koundé y PSG lo concreta

Chelsea fija plazo por Enzo Fernández El club londinense exige una pronta respuesta al Manchester City por el mediocentro argentino y ha fijado el viernes a las 5:00 de la tarde de Inglaterra como fecha límite para su venta. La directiva dejó claro el precio, sentenciando la oferta con un simple: "como las lentejas... o las tomas o las dejas".