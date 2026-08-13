La decisión del Real Madrid tras Rodri, la postura de Koundé y PSG lo concreta

El mercado sigue tomando su curso y Real Madrid ha tomado una decisión tras todo lo que pasó con Rodri. Barcelona conoce la postura de Koundé y PSG concreta uno de los fichajes que más buscaba.
El Atleti ata al Cuti Romero. El club rojiblanco tiene un principio de acuerdo con el Tottenham por el central argentino por 40 millones de euros (35+5). El jugador viajará este jueves a Madrid para el examen médico tras confirmarse varias salidas. El Cholo suma un nuevo 'guerrero' a la causa.
Histórico traspaso de Nobel Mendy. El Rayo Vallecano traspasa a su central senegalés al Hull City por 25 millones de euros más un 12.5% de una futura venta, convirtiéndose en la mayor venta del club. De ese monto, el Betis recibirá cinco millones. El cuadro franjirrojo se queda con solo cinco defensores.
Desacuerdos por Rodri. El fichaje del mediocampista por el Barcelona se complica a pocas horas del plazo fijado debido a las diferencias económicas con el Manchester City. Aunque el club azulgrana busca cerrar la operación de forma urgente, en la directiva crecen las dudas de lograrlo.
Chelsea fija plazo por Enzo Fernández El club londinense exige una pronta respuesta al Manchester City por el mediocentro argentino y ha fijado el viernes a las 5:00 de la tarde de Inglaterra como fecha límite para su venta. La directiva dejó claro el precio, sentenciando la oferta con un simple: "como las lentejas... o las tomas o las dejas".
Koundé reafirma su compromiso. El internacional galo rechaza el interés de varios gigantes europeos y no piensa salir del Barcelona, club con el que renovó hasta 2030. Su agente descartó reuniones recientes en la Ciudad Condal y confirmó que el futbolista solo piensa en seguir bajo el mando de Flick.
Galatasaray tienta a Martinelli. Según informa The Times, el Arsenal está evaluando una propuesta para traspasar al extremo brasileño al fútbol turco. La operación para dejar salir al atacante sudamericano se cifra en unos 38 millones de libras.
Xavi toma las riendas neerlandesas. El exentrenador azulgrana asumió la selección de Países Bajos y expresó su emoción tras el nombramiento: "Es un gran honor convertirme en entrenador de la selección nacional de los Países Bajos... Podría decirse que soy, en cierto modo, un hijo del fútbol neerlandés".
Zidane presenta a su equipo técnico. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) hizo oficial el nuevo cuerpo técnico al frente de Les Bleus. Tras la salida de Deschamps, el seleccionador galo contará con seis colaboradores específicos, destacando la llegada de Fabien Barthez para el trabajo con los porteros.
El Liverpool insiste por Barcola. El conjunto inglés tiene en la mira al extremo francés como refuerzo estelar junto a Mbaye. Sobre el atacante, Nasser Al-Khelaifi declaró a Canal+: "Estamos trabajando con calma, no hablamos mucho. Seguimos trabajando... No puedo decir si Barcola se irá. Hoy es jugador del PSG. Ya veremos".
Plantilla cerrada en el Real Madrid. Según informa The Athletic, el club blanco no contempla fichar a ningún mediocampista en este mercado salvo que se produzca una salida imprevista. La directiva considera la plantilla totalmente equilibrada, al contar con dos futbolistas por puesto y 25 fichas cubiertas. Todo esto llega tras descartar a Rodri.
Doku renueva con el City. El Manchester City asegura a su extremo belga tras ampliar su contrato hasta el año 2031. El habilidoso atacante de 24 años se ha consolidado en el esquema del equipo, acumulando ya 131 partidos jugados y 22 goles anotados con la camiseta sky blue.
Alemania aprieta por Héctor Fort. Según Marca, el Borussia Dortmund busca el fichaje del joven canterano del Barcelona. El club catalán ha tasado al defensa en 20 millones de euros, pero aceptaría recibir 10 millones a cambio de conservar el 50% de una futura venta.
Darwin Núñez busca destino. El delantero uruguayo podría poner rumbo a la liga turca tras perder protagonismo en Inglaterra. Según informes locales, el Al Hilal y el Trabzonspor se encuentran en negociaciones avanzadas para concretar el traspaso del atacante.
El Galatasaray frena a Osimhen. Según informa SkySport, un intermediario del Al-Hilal presentó una oferta verbal de 130 millones de euros por el goleador nigeriano. Sin embargo, la directiva rechazó de inmediato la propuesta y cerró la puerta a cualquier negociación.
El Nápoles insiste por Badiashile. Según informa SkySports, el club italiano mantiene conversaciones avanzadas para fichar al central francés por 17 millones de libras. El Chelsea exige 30 millones por la venta del zaguero, por lo que ambas partes siguen negociando.
Dos promesas llegan a Sevilla. El club hispalense presentó en rueda de prensa a Julio Díaz y Fran González como sus nuevas incorporaciones para el primer equipo. Ambos futbolistas firmaron compromisos a largo plazo que los vincularán con la entidad hasta el año 2031.
Gabriel Jesus en la mira del Nápoles. El conjunto italiano busca desesperadamente un atacante tras la salida de Romelu Lukaku y negocia con el Arsenal la llegada del delantero brasileño. El fichaje depende de los acuerdos entre clubes y de las pretensiones salariales del jugador.
Enes Ünal regresa a Getafe. El conjunto azulón y el Bournemouth alcanzaron un acuerdo para el traspaso definitivo del ariete turco, quien firma hasta 2029. El delantero vuelve a la que fue su casa, donde dejó un gran recuerdo tras marcar 36 goles en 109 partidos.
Fred regresa a Brasil. El Atlético Mineiro cerró el fichaje del centrocampista procedente del Fenerbahçe. La transferencia del mediocampista se pactó en 2 millones de euros más 500 mil en variables, firmando un contrato por tres temporadas y media con opción a una más.
Djed Spence viaja a Italia. El carrilero británico pasará reconocimiento médico con el Inter de Milán tras lograrse un acuerdo definitivo por 31.5 millones de euros más variables. El jugador quedará vinculado a la entidad italiana hasta 2031.
Reijnders parte a Arabia. El centrocampista neerlandés dejará las filas del Manchester City para convertirse en nuevo jugador del Al Qadsiah. La operación se cerró tras el intercambio de documentos entre ambos clubes, dejando un ingreso de 61 millones de euros para los ingleses.
Mojica refuerza al Getafe. El equipo madrileño cerró la llegada del carrilero colombiano procedente del RCD Mallorca por medio millón de euros. El lateral izquierdo firma para la presente campaña y estará disponible para debutar en el primer partido de liga ante el Alavés.
Ferran Torres firma con el PSG. El atacante español deja el Barcelona y se marcha a París a cambio de 50 millones de euros. Tras ser el héroe de la selección, el delantero viajará en las próximas horas para ponerse a las órdenes de su nuevo técnico, Luis Enrique.