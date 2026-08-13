Conmoción: lo declararon muerto, "volvió a la vida" y luego confirmaron lo peor

Su muerte provocó una profunda conmoción en Katsina y en toda la comunidad nigeriana. "Detrás del nombre Chinedu Ozor había un hijo, un hermano, un compañero de equipo, un amigo y un joven cuya vida significó muchísimo para muchas personas. Lo que su familia necesita es compasión, no especulaciones. Lo que sus compañeros necesitan es espacio para hacer el duelo. Y lo que Chinedu merece es ser recordado con dignidad", cerró el club.