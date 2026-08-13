Conmoción: lo declararon muerto, "volvió a la vida" y luego confirmaron lo peor

El fallecimiento de un jugador nigeriano generó una gran confusión por una supuesta señal de esperanza cuando su cuerpo era llevado a la morgue.
Luto en el fútbol de Nigeria: Chinedu Ozor, defensor del Katsina United, se desplomó durante un partido amistoso y murió horas después. El caso estuvo rodeado de una fuerte confusión luego de que trascendieran versiones que aseguraban que el jugador había vuelto a la vida cuando era trasladado a la morgue.
El zaguero de 33 años, recientemente incorporado al Katsina United, sufrió una emergencia médica en un partido de pretemporada ante Niger Tornadoes, disputado en el estadio Muhammadu Dikko de Katsina.
Según informó el club, Ozor se desplomó cuando apenas empezaba el encuentro, a los nueve minutos, y recibió asistencia médica antes de ser trasladado de urgencia al K-Dara Specialist Hospital, en Gidan Dawa.
A pesar de los esfuerzos del personal médico, el futbolista fue declarado muerto en dicho centro de salud y posteriormente se confirmó su fallecimiento en el Hospital General de Katsina.
Sin embargo, cuando el cuerpo era trasladado a la morgue, su compañero de habitación aseguró haber visto movimientos en una de sus manos, lo que generó una enorme confusión y volvió a encender la esperanza de sus familiares y amigos.
Ante esa situación, la familia de Ozor pidió que el cuerpo no fuera llevado a la morgue y solicitó una nueva confirmación médica. Luego, el jugador permaneció durante 24 horas conectado a un respirador artificial en la UCI, mientras sus seres queridos esperaban una señal que confirmara que seguía con vida.
La noticia no tardó en viralizarse y comenzaron a circular versiones que aseguraban que Ozor había "vuelto a la vida" o recuperado la conciencia. No obstante, su club salió a aclararlo todo y pidió detener la difusión de información no verificada.
"Hay momentos en los que simplemente nos faltan las palabras. Este es uno de esos momentos”, expresó el Katsina United. "Entendemos que la gente deseaba desesperadamente que esto fuera cierto. Todos nosotros también lo deseábamos. Pero, lamentablemente, esas informaciones no son verdaderas", afirmó la entidad.
También explicaron qué ocurrió después del primer diagnóstico. Según el club, la familia, completamente conmocionada y aferrada a un milagro, pidió una nueva confirmación médica antes de que el cuerpo fuera trasladado a la morgue. "Ese momento de esperanza no debe transformarse en una historia de que Chinedu sobrevivió. No recuperó la conciencia. Falleció", sostuvo la institución.
El Katsina United también pidió respeto para los familiares y compañeros del futbolista y reclamó que se detuvieran los rumores: "Detengan las informaciones falsas. Dejen de compartir información que no haya sido verificada".
Su muerte provocó una profunda conmoción en Katsina y en toda la comunidad nigeriana. "Detrás del nombre Chinedu Ozor había un hijo, un hermano, un compañero de equipo, un amigo y un joven cuya vida significó muchísimo para muchas personas. Lo que su familia necesita es compasión, no especulaciones. Lo que sus compañeros necesitan es espacio para hacer el duelo. Y lo que Chinedu merece es ser recordado con dignidad", cerró el club.