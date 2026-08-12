Reconocido exjugador del Platense arremete tras fichaje de Davis Flow: "Se jodi*"

Adán Ramírez no se guardó nada en redes sociales tras conocer que el Platense fichó al tiktoker hondureño Davis Flow. Atizó con todo.
La llegada del tiktoker Davis Flow al Platense de Puerto Cortés sigue generando reacciones en el fútbol hondureño, especialmente entre figuras identificadas con la institución escuala.
Uno de los que no ocultó su molestia fue Adán Ramírez, exjugador del conjunto porteño y uno de los futbolistas que dio sus primeros pasos importantes con el Platense.
El exfutbolista también tuvo la oportunidad de defender los colores del Motagua, pero mantiene un vínculo especial con Platense por haber sido la institución que le abrió las puertas en sus inicios.
En su publicación, Ramírez fue contundente y cuestionó la decisión tomada por la dirigencia del equipo de Puerto Cortés, dejando claro que no comparte el rumbo que está tomando la institución.
"Vamos de menos a peor, pucha. Como se jodió la institución Platense de mis amores. Lo siento, dejo de ser Platense, seamos serios. Tanta juventud que hay en los bajos carreteros con ganas de llegar a la Liga Nacional. No manchés el escudo escualo. La verdad me estoy decepcionando", escribió.
Las palabras del exjugador reflejan el sentimiento de decepción que le provoca la llegada de Davis Flow, especialmente porque considera que existen jóvenes con condiciones que podrían tener una oportunidad en el fútbol profesional.
Ramírez hizo énfasis en la cantera y en los futbolistas que esperan una oportunidad para llegar a la Liga Nacional, planteando que el club debería apostar por ese talento antes de recurrir a figuras externas.
El fichaje de Davis Flow se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados alrededor del Platense, debido a que el creador de contenido llega desde un ámbito completamente diferente al fútbol profesional.
La decisión de la institución porteña ha despertado curiosidad, pero también críticas de personas vinculadas históricamente al club, como ocurre ahora con Adán Ramírez.
El exjugador escualo incluso llegó al punto de afirmar que dejará de identificarse como aficionado del Platense, una declaración que evidencia el nivel de inconformidad que le generó este movimiento.
Ramírez considera que el escudo y la historia del conjunto porteño deben ser tomados con seriedad, por lo que pidió no perder de vista la identidad que ha caracterizado al equipo.
Su mensaje también pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre las oportunidades para los jóvenes hondureños que buscan abrirse camino en la máxima categoría del fútbol nacional.
Platense es una institución histórica del fútbol hondureño y ha sido formadora de numerosos jugadores que posteriormente tuvieron protagonismo en otros clubes de la Liga Nacional.