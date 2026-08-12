PSG hace temblar al Madrid, el gol polémico y el hincha que se bajó los pantalones

El duodécimo equipo en levantar la Supercopa en más de una ocasión dejó frustrado a Emery que no encontró la forma de equilibrar la desventaja con la que se topó al inicio de la segunda parte. El técnico vasco, que reconoció el nivel de su homólogo, al que catalogó como el mejor del momento, perdió por novena vez con Luis Enrique en los cara a cara. La segunda en la Supercopa después de la del 2015.