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PSG hace temblar al Madrid, el gol polémico y el hincha que se bajó los pantalones

Fotos: así se vivió la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa. El VAR intervino en el gol del triunfo y el hincha que se bajó los shorts en plena celebración.

12 de agosto de 2026 a las 14:01
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Los aficionados del Aston Villa llegaron con atuendos espectaculares para alentar a su equipo en la final de la Supercopa.

 ANNA SZILAGYI / EFE
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Luis Enrique dio cariño a los aficionados en la previa de la gran final de la Supercopa.

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Así salió el PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández, m.75); Ruben Neves (Fabián Ruiz, m.75), Vitinha, Warren Zaire-Emery; Kvicha Kvaratskhelia (Lucas Beraldo, m.88), Maghnes Akliouche (Ousmane Dembelé, m.46) y Desire Doue (Senny Mayulu, m.87).

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Mientras que el Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres (Tyrone Mings, m.79), Ian Maatsen; Boubacar Kamara (Lamar Bogarde, m.72), Joao Gomes (Ross Barkley, m.79); John McGinn (Alysson, m.73), George Hemmings, Emiliano Buendía; y Brian Madjo (Tammy Abraham, m.72).

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El partido empezó muy intenso, pero el PSG fue más agresivo y buscaba el gol. Mientras que Aston Villa se replegó y estaba siendo bombardeado por el campeón de la Champions League.
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Sin embargo, el georgiano Kvicha Kvaratskhelia que tuvo su momento y que demostró estar un escalón por encima del resto

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Y cuando el PSG había tomado el ritmo del partido, el equipo francés se puso adelante con gol de Kvaratskhelia en una acción individual, tras una asistencia de Desiré Doue.

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Así fue el golazo del georgiano ante el Aston Villa en la Supercopa de Europa.

 Invictos
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Pero el PSG se encontró con Brian Madjo, el debutante más joven en un partido por un título europeo, con 17 años, fue una pesadilla para el PSG que se topó con un contratiempo inesperado cuando pensaba que tenía el partido controlado.

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Madjo reanimó con su osadía en el área al Aston Villa y después de varios avisos logró la igualada. Centro al segundo palo de McGinn y gol del joven luxemburgués, más fuerte que su marcador, William Pacho
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Majdo ya había advertido dos veces a Matvey Safonov, con balones aéreos, servidos por su capitán, el escocés John McGinn. Y logró empatar al borde del descanso
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Uno de los momentos más épico hoy en la final de la Supercopa de Europa fue la imagen televisiva donde un hincha se bajó los pantalones en el gol del Aston Villa
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Luis Enrique tuvo que recurrir a Ousmane Dembele para recuperar el pulso en la segunda parte y acertó de pleno el preparador español.
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El exjugador del Barcelona asistió al espacio a Doue que se marchó en solitario y cruzó el balón a Marco Bizot. Fue gol.
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Anulado al principio por fuera de juego. Pero el VAR le dio validez. Subió al marcador y dio la ventaja al cuadro parisino.

 Johan Raudales
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La segunda Supercopa europea seguida lograda por el PSG sitúa al mejor club del momento a la altura del Real Madrid y el Milan, los únicos que hasta ahora habían conseguido revalidar este evento. El club blanco lo hizo en el 2016 y 2017 y el Milan en 1989 y 1990.

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El duodécimo equipo en levantar la Supercopa en más de una ocasión dejó frustrado a Emery que no encontró la forma de equilibrar la desventaja con la que se topó al inicio de la segunda parte. El técnico vasco, que reconoció el nivel de su homólogo, al que catalogó como el mejor del momento, perdió por novena vez con Luis Enrique en los cara a cara. La segunda en la Supercopa después de la del 2015.

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