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La verdadera edad de Yan Diomandé: la polémica que invade a Real Madrid y lo comparan con Yamal

En redes sociales se ha levantado una curiosa polémica con Yan Diomandé, el gran fichaje del Real Madrid en el actual mercado. La comparación llegó con Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona.

12 de agosto de 2026 a las 13:28
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En redes sociales se ha levantado una curiosa polémica con Yan Diomandé, el gran fichaje del Real Madrid en el actual mercado. La comparación llegó con Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona.
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El Real Madrid concretó recientemente uno de los movimientos más destacados del mercado tras cerrar la incorporación del extremo marfileño procedente del RB Leipzig.
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La operación alcanzó los 125 millones de euros fijos y podría llegar a los 140 millones mediante variables, según los datos difundidos por el diario AS.
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La magnitud del traspaso generó que cualquier información relacionada con el futbolista adquiriera una repercusión mediática inmediata en las últimas horas.
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En redes sociales comenzó a circular un rumor que cuestiona la edad del atacante y afirma erróneamente que el deportista tendría 27 años.
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Los datos oficiales de los organismos internacionales contradicen de forma categórica la versión especulativa difundida a través de las plataformas digitales. En redes sociales lo comparan cuando Lamine Yamal era un niño.
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La FIFA incluyó al jugador en su lista de promesas para el Mundial de 2026 registrando su nacimiento el 14 de noviembre de 2006. Lo cierto es que el marfileño tiene 19 años.
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La Bundesliga mantiene en sus archivos la misma fecha de nacimiento y confirma que el atacante nació en la ciudad de Abiyán, Costa de Marfil.
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El historial del extremo refleja que debutó con la selección absoluta de su país el 10 de octubre de 2025, cuando contaba con 18 años.
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Sostener un cambio de edad tan drástico requeriría documentación sólida y no simples comentarios o suposiciones basadas en la apariencia física del futbolista.
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Los analistas recuerdan que el aspecto de una persona no constituye una prueba fiable para determinar los años de vida de un atleta profesional.
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La controversia surgió justo después de que el atacante se convirtiera en la adquisición más costosa en la historia del club blanco según reportes.
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El desembolso económico del equipo madrileño se justifica por el enorme margen de crecimiento que proyecta el jugador con apenas 19 años de edad.
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Su antiguo entrenador, Borja Jiménez, resaltó públicamente las cualidades tácticas del marfileño, destacando su desborde y el dominio de ambos perfiles.
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Los registros actuales confirman que Yan Diomande tiene 19 años y no existen evidencias ni investigaciones del club que respalden los rumores circulantes.
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