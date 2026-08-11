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Cartaginés lo estrenó: así avanza la nueva remodelación del Estadio Chelato Uclés

Con nuevos colores: así luce el Estadio Nacional previo al Motagua-Cartaginés por la Copa Centroamericana

11 de agosto de 2026 a las 18:58
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Cartaginés realizó su último entrenamiento previo a enfrentar al Motagua por la tercera fecha del grupo D de la Copa Centroamericana. Así fue su entreno:

 FOTO: DAVID ROMERO
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Cartaginés reconoció este marte el estadio nacional Chelato Uclés previo al duelo ante Motagua, líder con 6 puntos del Grupo D de la Copa Centroamericana de Clubes.

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El partido se jugará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, donde Cartaginés buscará quitarle el invicto al Motagua. El actual campeón del fútbol hondureño afrontará el encuentro con la posibilidad de ampliar su ventaja y acercarse a uno de los dos cupos que concede el Grupo D para los cuartos de final.

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Motagua, dirigido por el técnico español Javier López, debutó con una goleada por 5-0 sobre el Verdes beliceño y en la segunda jornada derrotó por 1-0 al FAS salvadoreño.

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Esos resultados tienen al conjunto hondureño en la cima del grupo con 6 puntos. Le sigue con 3 el Municipal guatemalteco, mientras Cartaginés y FAS tienen un punto y Verdes aún no ha sumado.

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Motagua, además, permanece invicto como local en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, con 6 victorias y un empate en 7 partidos jugados en casa, para un balance de 13 goles anotados y cuatro recibidos.

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Cartaginés, bajo la dirección técnica del guatemalteco Amarini Villatoro, llega al compromiso después de empatar 1-1 con Municipal en su debut.

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El conjunto costarricense tuvo jornada de descanso en la segunda fecha, por lo que el partido en Tegucigalpa será su segundo encuentro en la competición.

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Los Brumosos necesitan sumar para conservar sus opciones de clasificación y afrontar con mayor margen las dos últimas jornadas, en las que jugarán como locales ante Verdes y FAS.

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El encuentro será el cuarto entre ambos clubes en la historia de la Copa Centroamericana, una serie en la que el Cartaginés ha sumado dos victorias y un empate.

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Cartaginés acumula seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas en 16 partidos disputados en el torneo regional, registro que lo convierte en el tercer club costarricense con más encuentros jugados en la historia de la competición.

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Conociendo esto, una de las grandes novedades que se presentó hoy en la previa del duelo fueron los nuevos cambios que se han avanzado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Cartaginés fue el primer equipo en estrenarlo.

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Y es que Estadio Nacional comienza a cambiar de imagen con motivo de las Fiestas Patrias de Honduras, luciendo los colores que identifican a la Bandera Nacional.

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La instalación deportiva está siendo sometida a trabajos de pintura en sus graderías, que ahora llevarán una combinación de azul y blanco.

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Los trabajos son impulsados por la CONDEPOR como parte de las acciones destinadas a recuperar y mejorar los principales escenarios deportivos del país. La iniciativa busca darle una nueva apariencia al Estadio Nacional y, al mismo tiempo, prepararlo para convertirse en un espacio que refleje el orgullo de ser hondureño.

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El azul y blanco ocuparán un lugar especial en las graderías de este emblemático recinto deportivo de la capital. Más allá de una renovación estética, la pintura representa un mensaje de identidad nacional en uno de los escenarios más importantes de Honduras.

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Cada espacio pintado con los colores de la Bandera Nacional pretende transmitir un sentimiento de pertenencia a quienes visiten el Estadio Nacional.

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Con sus graderías renovadas de blanco, el recinto capitalino se prepara para recibir el partido de la Copa Centroamericana entre Motagua y Cartaginés.

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Con algunos parches de color negro y rojo, así avanza la nueva remodelación del Estadio Chelato Uclés.

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