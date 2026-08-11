Cartaginés lo estrenó: así avanza la nueva remodelación del Estadio Chelato Uclés

El partido se jugará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, donde Cartaginés buscará quitarle el invicto al Motagua. El actual campeón del fútbol hondureño afrontará el encuentro con la posibilidad de ampliar su ventaja y acercarse a uno de los dos cupos que concede el Grupo D para los cuartos de final.