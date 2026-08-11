Mou revela guerra que tuvo con estrella tras fichar con Madrid: "En poco tiempo"

Las declaraciones aparecen en el documental de tres capítulos estrenado este martes 11 de agosto en Netflix, una producción en la que Mourinho repasa diferentes momentos de su trayectoria. Entre ellos, ocupa un espacio destacado su paso por el Santiago Bernabéu y la relación que mantuvo con Casillas, que comenzó de manera cordial pero terminó convirtiéndose en uno de los grandes focos de tensión de su etapa en el club.